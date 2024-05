Κάνααν για Ρεάλ: «Όσοι ήμασταν και πέρσι θα μπούμε με λίγο παραπάνω κίνητρο» (vid)

Ο Αίζάια Κάνααν μίλησε για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Game 1 της ΑΕΚ για τα play off της Stoiximan Basket League, με τον Αϊζάια Κάνααν να εξηγεί ότι η ομάδα του πρέπει πρώτα να... καθαρίσει την πρόκριση και μετά να κοιτάξει το Final Four της EuroLeague.

Ωστόσο, αναφέρθηκε στον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ, μιλώντας για το κίνητρο που υπάρχει.

«Πρέπει να ξεκινάμε με καλύτερη νοοτροπία στο παρκέ. Στο δεύτερο ημίχρονο επικεντρωθήκαμε σε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε πιο σκληρά και κερδίσαμε. Είναι τα play off και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Τώρα έχουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και δεν επιτρέπεται να κάνουμε τα ίδια λάθη με σήμερα. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα σε όλο το ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αϊζάια Κάνααν για τη σειρά με την ΑΕΚ.

Και συνέχισε, μιλώντας για τον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Πρώτα πρέπει να προκριθούμε στα play off και μετά θα δούμε το Final Four. Θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρω τι χρειάζεται η ομάδα από μένα και τι περιμένω και εγώ από τον εαυτό μου, θα είμαι έτοιμος. Δεν το βλέπω ως ένα ματς εκδίκησης απέναντι στη Ρεάλ, αλλά όσοι ήμασταν και πέρσι στην ομάδα θα μπούμε στον αγώνα με λίγο παραπάνω κίνητρο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν κάνουμε αυτά που πρέπει και μείνουμε μαζί για 40 λεπτά, μου αρέσουν οι πιθανότητες που έχουμε απέναντι σε οποιονδήποτε».