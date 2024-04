Σπανούλης: «Μεγάλο πράγμα για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δύο ομάδες στα Play Off της Euroleague και μία ομάδα στο Final Four του BCL»

Όλα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης αμέσως μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

Το Περιστέρι bwin φιλοξενήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν δυνατά αλλά τελικά οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη με 93-88.

Ο προπονητής της ομάδας των δυτικών προαστίων, Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του ενώ μίλησε και για το επερχόμενο Final 4 του BCL.

«Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Παίξαμε καλύτερα για 30'. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, είναι μεγάλη ομάδα, με μεγάλους παίκτες. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Μια άμυνα και μια επίθεση στο τέλος έκριναν το αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα μου και στον Παναθηναϊκό».

Μιλώντας για το BCL είπε: «Πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, όπως όλον τον χρόνο. Ξέρουμε τι θέλουμε και τι πάμε να κάνουμε».

Στη συνέντευξη τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε λέγοντας:

«Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι από δύο ομάδες που η μία προετοιμάζεται για τα Play Off της Euroleague κι εμείς για το Final Four του BCL. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δύο ομάδες στα Play Off και μία ομάδα στο Final Four του BCL και πρέπει να μας κάνει πολύ περήφανους, γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε το μπάσκετ αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ελέγχαμε το ματς για πάνω από 3 δεκάλεπτα και την περισσότερη ώρα προηγούμασταν στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει μεγάλους παίκτες και μεγάλες προσωπικότητες κι έβαλαν μεγάλα σουτ. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ένα σουτ που δεν πήραμε, μία βοήθεια που δώσαμε λανθασμένα, αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου και για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα μου. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το Final Four.

Δεν ήταν ένα τεστ. Έτσι παίζουμε όλη την χρονιά, τον περισσότερο καιρό. Δεν κάναμε κάτι το διαφορετικό από αυτά που κάνουμε όλη την χρονιά. Για την ομάδα του Περιστερίου, το μπάτζετ που έχουμε κι αυτό που αντιπροσωπεύουμε κάνουμε μία τρομερή χρονιά με διάρκεια, κάτι που είναι δύσκολο. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και παίζουμε σε μεγάλο ποσοστό ενέργειας, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε ποιότητα στο παιχνίδι μας. Ήταν ένα παιχνίδι που όπως όλα ήρθαμε να παίξουμε το μπάσκετ μας και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Ξέραμε ότι έχουμε μία βδομάδα μπροστά μας για να προετοιμάσουμε το Final Four, δεν μας απασχολούσε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να τελειώσουμε το ματς υγιείς, να διεκδικήσουμε τη νίκη και όπως είπα στα παιδιά να κρατήσουμε τα καλά, να διορθώσουμε τα άσχημα και να προχωρήσουμε.

Δεν ήμασταν αξιόμαχοι, ήμασταν πολύ παραπάνω από αξιόμαχοι. Αξιόμαχος είναι αυτός που έχει απλώς μία καλή εμφάνιση και στο τέλος χάνει. Εμείς δεν ήμασταν αξιόμαχοι, ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια. Με ομάδες που έχουν τεράστια ποιότητα, διεκδικούν την Euroleague και έχουν το δεκαπλάσιο και μπάτζετ από μας, αυτό λέει πολλά. Χάνουμε γιατί παίζουν κι Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός μπάσκετ κι έχουν σπουδαίους παίκτες, εξαιρετικά τεχνικά επιτελεία. Το λογικό είναι να χάσεις, όχι να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια. Εμείς με την απόδοσή μας καταφέρνουμε να πάμε τα ματς εκεί».