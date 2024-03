Επιστροφή στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Κολοσσό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 97-86 επί της πρωτοπόρου στην Euroleague «βασίλισσα».

Επόμενη αναμέτρηση στο πρόγραμμα του «τριφυλλιού» είναι για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (Κυριακή, 3/3, 17:15) με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου, με τους «πράσινους» να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους οπαδούς και κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί στο πλάι της ομάδας.

Our Captain has a message for you ✉️☘️



Οι Κυριακές μας στο ΟΑΚΑ επιστρέφουν, με το παιχνίδι κόντρα στον @KolossosHHotels (3/3, 17:15)!



Κλείσε την θέση σου εδώ και στήριξε την ομάδα μας! 💚



Αγόρασε εδώ 👉 https://t.co/hV0cclh28x#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/e0rA5cfIAH