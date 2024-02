ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7: «Για πάντα στις καρδιές μας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν γινόταν να ξεχάσει τα θύματα της Θύρας 7.

Μια πολύ δύσκολη και μαύρη μέρα είναι η 8η του Φλεβάρη για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Σαν σήμερα, στις 8 Φλεβάρη του 1981 χάθηκαν 21 άνθρωποι στην Θύρα 7 μετά τη νίκη των Πειραιωτών επί της ΑΕΚ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν γινόταν να ξεχάσαν όλους αυτούς που δεν είναι πια ανάμεσα μας και ανέβασε μια συγκινητική φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του twitter της. Έγραψε «Θύρα 7, 8.2.81, Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» και «Για πάντα στις καρδιές μας».

Με μαύρες εμφανίσεις θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια για τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

🙏🏽 8/2/1981



🌹 ~ You will remain in our hearts forever. ~#NeverForgotten #NeverForgotten1981 #OlympiacosBC pic.twitter.com/TCVOpiGQfT