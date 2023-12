Μπουρούσης: «Υπόσχομαι ότι όποιος δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό το γήπεδο, εγώ ο ίδιος θα τον βγάλω έξω»

Πραγματοποιήθηκε στο νέο δημαρχείο Καρδίτσας η συνέντευξη Τύπου ενόψει του «All Star Game» το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 16-17/12 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Το 26ο «All Star Game» βρίσκεται προ των πυλών καθώς η Καρδίτσα ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τα αστέρια της φετινής Basket League.

Στο νέο Δημαρχείο της πόλης πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την ετήσια γιορτή του μπάσκετ όπου έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ, Παναγιώτης Γιαννάκης, ο πρόεδρος ΠΣΑΚ Ανδρέας Γλυνιαδάκης και ο πρόεδρος της Καρδίτσας, Γιάννης Μπουρούσης.

Αναλυτικά τα όσα είπαν

Eυάγγελος Γαλατσόπουλος (πρόεδρος ΕΣΑΚΕ): «Νιώθουμε μεγάλη χαρά ως ΕΣΑΚΕ και επαγγελματικό μπάσκετ που βρισκόμαστε εδώ, μαζί σας, στην Καρδίτσα λίγες ημέρες πριν το πρώτο All Star Game που θα φιλοξενηθεί στην πόλη σας και στο νέο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο φέρει το όνομα του Γιάννη Μπουρούση, μια «δόξα» του ελληνικού αθλητισμού, που είναι «γέννημα θρέμμα» της Καρδίτσας. Το All Star Game είναι ένας θεσμός που άντεξε στον χρόνο. Ο αγώνας που θα γίνει στην Καρδίτσα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Καρδίτσας, είναι ο 26ος. Άντεξε στον χρόνο γιατί πρόκειται για ένα εορταστικό διήμερο που μας υπενθυμίζει, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Ότι ο αθλητισμός διδάσκει τον σεβασμό στον αντίπαλο. Ότι ο αθλητισμός προσφέρει και μεταδίδει, χαρά και όχι μίσος.

Το All Star Game, που συνδιοργανώνουμε με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών και πλέον Καλαθοσφαιριστριών, με την αρωγή του Συνδέσμου Προπονητών και της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, άντεξε επίσης στον χρόνο γιατί αναπτύσσει το άθλημα σε όλη την Ελλάδα.

Με την διοργάνωση της πλειοψηφίας των All Star Game στην περιφέρεια, πετυχαίνουμε την αποκέντρωση. Δίνουμε την δυνατότητα στους φιλάθλους της περιφέρειας να δουν από κοντά τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες της Stoiximan Basket League αλλά και μερικούς από τους κορυφαίους της Euroleague και του Basketball Champions League! Δυνατότητα που δεν έχουν συχνά σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Το φετινό All Star Game έχει μια επιπλέον σημασία και αξία! Ερχόμαστε στην Καρδίτσα λίγους μήνες μετά την καταστροφή που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Πρέπει να συγχαρώ τις τοπικές αρχές, την Περιφέρεια και τον Δήμο, όπως, επίσης, την ΚΑΕ Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την πολύ γρήγορη – με βάση την έκταση των ζημιών – αποκατάσταση του νέου κλειστού γυμναστηρίου «Γιάννης Μπουρούσης», ώστε να αγωνιστεί κανονικά η ομάδα στην έδρα της, μετά τις πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος και να γίνει το All Star Game, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Με την παρουσία του εδώ, το επαγγελματικό μπάσκετ στηρίζει την Καρδίτσα και τις γύρω περιοχές. Στηρίζει την προσπάθεια να βρει η ζωή, οικονομική και κοινωνική, τους ρυθμούς που είχε πριν την κακοκαιρία Daniel.

Μάλιστα συνδυάζουμε το All Star Game με κοινωνικές δράσεις για να βοηθήσουμε τις πληγείσες περιοχές και ανταποδίδουμε με την παρουσία μας εδώ την αγάπη των φιλάθλων της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας για το μπάσκετ.

O ΕΣΑΚΕ με το All Star Game κάνει το μπάσκετ ένα με την κοινωνία, δημιουργεί υγιή πρότυπα για τη νεολαία μακριά από τη βία και τα ναρκωτικά, γιορτάζει με τους Θεσσαλούς και μοιράζεται μαζί τους τη μαγεία, το πάθος, τις αξίες του μπάσκετ, αναβαθμίζει συνολικά τον Ελληνικό αθλητισμό σε διεθνή πρότυπα!

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην Καρδίτσα, από την κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο μέχρι το τελευταίο εθελοντή της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, διότι από την πρώτη στιγμή που ανατέθηκε από τον ΕΣΑΚΕ το All Star Game, κάνουν το παν για διοργανώσουμε μια επιτυχημένη «Γιορτή». Μια «Γιορτή» που θα την χαρούμε όλοι μας. Καλώ όλους τους φιλάθλους, μικρούς και μεγαλύτερους της Καρδίτσας και των γύρω περιοχών, να έρθουν στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» το προσεχές διήμερο Σάββατο και Κυριακή, να ζήσουν την εμπειρία του All Star Game. Αξίζει. Να παίξουν μπάσκετ στο τουρνουά «3 on 3», να παρακολουθήσουν το Σάββατο το All Star Game του Μπάσκετ με Αμαξίδιο και τους All Time Stars. Και την Κυριακή να διασκεδάσουν με το show που έχουμε ετοιμάσει, τα μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα, τις τσιρλίντερ, να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς.

Και ασφαλώς να παρακολουθήσουν τους κορυφαίους παίκτες της Stoiximan Basket League και από τους κορυφαίους της Euroleague και του Basketball Champions League και του EuroCup, στον Κεντρικό Αγώνα της Κυριακής και στους Διαγωνισμούς Τριπόντων και Καρφωμάτων».

Κωνσταντίνος Αγοραστός (Περιφερειάρχης Θεσσαλίας): «Ευχαριστώ πολύ τον ΕΣΑΚΕ και τον πρόεδρο κ. Γαλατσόπουλο. Ευχαριστώ όλους τους αθλητές που θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Καρδίτσα. Και θα βρεθούν εδώ γιατί κατασκευάσαμε ένα υπερσύγχρονο κλειστό. Η Καρδίτσα γιορτάζει, ο αθλητισμός γιορτάζει. Ο αθλητισμός είναι η υγεία, είναι ζώη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, τον δήμαρχο, την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ και τον Γιάννη Μπουρούση που έχει το όνομα του το γήπεδο. Ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα κι εύχομαι να παραμείνει στην Stoiximan Basket League».

Κωνσταντίνος Νούσιος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας): «Η Καρδίτσα φοράει τα καλά, το μπάσκετ φοράει τα γιορτινά του. Καλώ όλο τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και να δει από κοντά όλα τ’ αστέρια του μπάσκετ. Καλωσορίζω όλους τους αθλητές κι εύχομαι η γιορτή του μπάσκετ να μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας».

Βασίλης Τσιάκος (Δήμαρχος Καρδίτσας): «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε το 26ο All Star Game στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα που είναι πληγωμένη από τις καταστροφές. Η Καρδίτσα αγαπάει το μπάσκετ και το έχει αποδείξει. Ο αθλητισμός ενώνει κι ευχόμαστε ο αστυνομικός που τραυματίστηκε να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια του και τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή που μας ενημέρωσε για το All Star Game ο Γιάννης Μπουρούσης, ανταποκριθήκαμε, γιατί αγαπάμε το μπάσκετ. Καλώ όλους τους Καρδιτσιώτες να έρθουν στο γήπεδο και να πούμε όλοι μαζί «Όχι στη βία, ο αθλητισμός ενώνει».

Γιάννης Μπουρούσης (πρόεδρος Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ): «Αντί να γιορτάζουμε την έλευση του All Star Game στην Καρδίτσα, δυστυχώς έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Να ευχηθώ να επιστρέψει πάλι δίπλα μας ο αστυνομικός και να έχουμε όλοι υγεία. Για μένα η Καρδίτσα σημαίνει πολλά. Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα και από τους παρευρισκόμενους ο κόουτς Γιαννάκης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να με κάνει καλύτερο ως παίκτη. Αν δεν ήταν αυτό το γήπεδο που έχει μεγάλο μερίδιο για την κατασκευή του ο κ. Αγοραστός δε θα ήμουν εδώ. Δε θα είχα τη δίψα να έρθω, ν’ αγωνιστώ και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να δημιουργήσουμε αυτό το όμορφο έργο. Ότι έχω κάνει, το έχω κάνει με αγάπη για την πόλη μου. Είναι μεγάλη τιμή η διεξαγωγή του All Star Game αλλά πρέπει να στείλουμε το μήνυμα τι σημαίνει ο αθλητισμός. Είμαι προβληματισμένος για όσα συμβαίνουν στο αθλητισμό. Ευχαριστώ προσωπικά όσους βοήθησαν, ώστε το γήπεδο να είναι καλύτερο μετά την καταστροφή και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο που μας βοήθησε πάρα πολύ. Αν έλεγαν ότι το γήπεδο δεν θα έχει κόσμο θα ήταν μεγάλο χαστούκι για εμάς. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και υπόσχομαι ότι όποιος δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό το γήπεδο, εγώ ο ίδιος θα τον βγάλω έξω απ’ όποια ομάδα και αν προέρχεται. Έχουμε 500 παιδιά στις ακαδημίες και θέλουμε να είναι ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους κι εύχομαι τα καλύτερα από δω και πέρα».

Παναγιώτης Γιαννάκης (πρόεδρος ΣΕΠΚ): «Όλοι αισθανόμαστε ιδιαίτερα λόγω των επεισοδίων και τον τραυματισμό του αστυνομικού. Ο αθλητισμός δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Ήθελα πάντα να έχω δύσκολους αντιπάλους γιατί τους θεωρούσα τους καλύτερους προπονητές. Ήταν υποχρέωση να έρθουμε εδώ γιατί αυτή η πόλη μας έχει χαρίσει τον Γιάννη (σ.σ. Μπουρούση) και τον άλλο Γιάννη τον Γιαννούλη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους προπονητές τους που τους ανακάλυψαν. Αυτό το Σαββατοκύριακο οι Καρδιτσιώτες πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους και να συμμετέχουν στις δράσεις του All Star Game. Θα χαρώ να δω το γήπεδο γεμάτο παιδιά και αυτό παρακινεί την Πολιτεία να δημιουργεί γήπεδα. Θα είμαστε όλοι εκεί και περιμένουμε τα πιτσιρίκια να έρθουν και να γνωρίσουν τη χαρά του παιδιού.

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης (διευθυντής ΠΣΑΚΚ): «Καλησπέρα και από έμενα. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν είναι κοντά μας ο Πρόεδρος μας Ανδρέας Γλυνιαδακης που όμως θα βρίσκεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο 26ο Αll Star Game και σας μεταφέρω τα λόγια του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το All Star Game επέστρεψε στην επαρχία. Ακόμη όμως μεγαλύτερη χαρά μας δίνει το γεγονός, ότι θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα. Δεν είναι μόνον ότι έχει επενδύσει η θεσσαλική πόλη στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, είναι και ότι δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα, με πληγές που θα αργήσουν να επουλωθούν.

Θεωρούμε πως μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εδώ, μια μικρή χαρά θα την πάρουν. Θα είναι τόσα πολλά τα event, τόσο εντός, όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου και ο κόσμος θα το απολαύσει. Θα είναι ένα γιορτινό διήμερο γεμάτο θέαμα και όμορφες παραστάσεις.

Καλούμε τον κόσμο να έρθει και υποσχόμαστε πως μαζί θα γράψουμε την πιο όμορφη σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του All Star Game. Και αυτό οφείλετε και στο κόσμο της Καρδίτσας που έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή αυτή την εκδήλωση.

Oι παράλληλης δράσεις είναι το Σάββατο 16/12 και ώρα 09.00-14.00 Τουρνουά 3οn3 για παιδιά Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων της Καρδίτσας στα ανοιχτα γήπεδα του Κλειστού Γυμναστήριου. Την Κυριακή 17/12 και ώρα 09.00-11.00 Τουρνουά 3οn3 για τα σωματεία της Καρδίτσας. Επίσης την Κυριακή 11.00-12.30 event στην Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας με πολλούς διαγωνισμούς και δώρα.

Επίσης να σας ενημερώσουμε πως θα επισκεφτούμε το Θεοδωρίδειο Ίδρυμα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλία, τον Δήμο Καρδίτσας για την μεγάλη τους βοήθεια, την ομάδα της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και ειδικότερα τον κ. Χρήστο Δεληγιάννη που από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας, ακόμη και τα γραφεία της Α’ και Β’ εκπαίδευσης του Νομού Καρδίτσας και την ΕΣΚΑΘ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμη θερμά όλο το προσωπικό του ΕΣΑΚΕ και τον Πρόεδρο του κ. Γαλατσόπουλο για την άριστη συνεργασία.

Τελειώνοντας να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του ΣΕΠΚ και θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ κ. Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Πρόεδρο της ΟΣΕΚΚΑ κ. Χρήστο Καλούδη. Σας περιμένουμε όλους».

Χάρης Παπαγεωργίου (υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΕΣΑΚΕ): «Στις 13 Απριλίου 1991 είχε γίνει το πρώτο άτυπο All Star Game κι ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννάκη που είχε συμμετάσχει τότε. Έρχεται ένα αθλητικό διήμερο με πολλές δράσεις κι έχουν εργαστεί πολλοί άνθρωποι».

Νίκος Μπουντούρης (εκπρόσωπος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Θεσσαλίας): «Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και αυτές οι φιλίες έχουν γίνει μέσα από το μπάσκετ. Θέλουμε να προσφέρουμε παίζοντας μπάσκετ και να δίνουμε την αγάπη πους εισπράξαμε παίζοντας μπάσκετ. Είναι χαρά να είμαστε εδώ, δίπλα στον Γιάννη Μπουρούση. Η πόλη έχει βγάλει παίκτες σημαντικούς. Είναι ύψιστη τιμή για τον Γιάννη για όσα προσέφερε. Είναι προϋπόθεση να υπάρχουν γήπεδα, ώστε να έρχονται παιδιά και να υπάρχει ανάπτυξη. Μακάρι να υπάρξει και στον Βόλο και ένα από τα επόμενα All Star Game να γίνει στο Βόλο. Να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλούς αθλητές από τη Θεσσαλία».

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (Μέλος εμπορικού επιμελητηρίου Καρδίτσαις): ι« Όταν μας ζητήθηκε από τον ζωντανό θρύλο του μπάσκετ, Γιάννη Μπουρούση και τον Χρήστο Δεληγιάννη να βοηθήσουμε για το All Star Game, ανταποκριθήκαμε άμεσα μετά τις καταστροφές που είχαμε από τις πλημμύρες. Συγχαρητήρια στον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚΚ».