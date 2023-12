Ο Άρτουρς Κούρουκς αποτελεί παρελθόν από τον Προμηθέα Πάτρας και τη θέση του θα πάρει ο Τζαμάλ Τζόουνς.

Σε μία... διορθωτική προσθαφαίρεση προχώρησε ο Προμηθέας Πάτρας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ο Άρτουρς Κούρουκς αποτέλεσε παρελθόν για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον Λιθουανό ατζέντη του να το ανακοινώνει και επίσημα μέσω των social media.

Θέση στο ρόστερ των Πατρινών θα πάρει ο Τζαμάλ Τζόουνς με καθυστέρηση τριών μηνών καθώς είχε ανακοινωθεί και στα τέλη του καλοκαιριού από τον Προμηθέα, αλλά ένα οικογενειακό πρόβλημα δεν του έδωσε τη δυνατότητα να φορέσει τη φανέλα της ομάδας.

Κάτι που θα γίνει τώρα, με την ΚΑΕ του Προμηθέα να ανακοινώνει τις επόμενες ώρες την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο 23χρονος Λετόνος γκαρντ αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς του πρωταθλήματος με τους Πατρινούς και είχε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους ανά 22.3 λεπτά συμμετοχής.

Arturs Kurucs has parted ways with Greek team Promitheas Patras. We wish a lot of success to @promitheasbc in the future. pic.twitter.com/j6JqkjecFZ