Μία αναμέτρηση που δεν είναι συνηθισμένη, χαρακτήρισε αυτήν με τον Ολυμπιακό ο Άρης στο twiiter, έχοντας σχεδιασμένη τη μορφή του Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:15, live στο Gazzetta) στο Nick Galis Hall για την 1η αγωνιστική της Basket League, σε μία αναμέτρηση διαφορετική από κάθε άλλη φορά. Τα δάκρυα είναι ακόμα νωπά από τον χαμό του Γιάννη Ιωαννίδη σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Τετάρτη.

Ο θρυλικός «Ξανθός» έγραψε ιστορία φυσικά με τους «κιτρινόμαυρους» αλλά και με τον Ολυμπιακό, στον οποίο βρέθηκε από το 1991 έως το 1996, μία χρονιά αφότου έφυγε από τον Άρη.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ σε ένα συγκινητικό τουίτ, προανήγγειλε το σημερινό παιχνίδι με μία εικόνα που έχει τη μορφή του σχεδιασμένη με κίτρινο χρώμα. Μέρα αγώνα αλλά όχι μία συνηθισμένη ήταν η λεζάντα που τη συνόδευε.

𝐆𝐀𝐌𝐄𝐃𝐀𝐘

but not an ordinary one…



Nick Galis Hall

17:15@esakegr #GAMEDAY01#ARISOLYMPIACOS pic.twitter.com/w5LYqnAn1T