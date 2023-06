Ο Γουίλ Κλάιμπερν αναζήτησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού τον τρόπο για να παρακολουθήσει το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του εγχώριου πρωταθλήματος και το... ευρωπαϊκό ενδιαφέρον δεν θα μπορούσε να λείπει.

Τι και αν βρίσκεται στην Τουρκία περιμένοντας την έναρξη των τελικών για την Αναντολού Εφές, ο Γουίλ Κλάιμπερν θέλησε να παρακολουθήσει το ελληνικό ντέρμπι.

Μέσω του Twitter του, αναζήτησε τους πιθανούς τρόπους για να συμβεί...

Anybody got a link for the Greek game?