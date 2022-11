Τσιακμάς στο Gazzetta: «Νιώθω περισσότερο μπασκετμπολίστας παρά δικηγόρος, πρότυπό μου ο Διαμαντίδης»

Ο Νίκος Τσιακμάς έχει στην κατοχή του πτυχίο νομικής, μεγάλωσε μπασκετικά με πρότυπο τον Δημήτρη Διαμαντίδη και μίλησε στο Gazzetta λίγο μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Προμηθέα λέγοντας για τον ρόλο του στην ομάδα.

«Keep your eyes on the stars and your feet on the ground» που σε μία ελεύθερη απόδοση αναφέρεται στην έννοια της "ταπεινότητας" και σε μία άλλη καταλήγει κανείς στο πρόσωπο του Νίκου Τσιακμά. Άλλωστε την χρησιμοποιεί ως moto στους λογαριασμούς του στα social media.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Προμηθέα για την 6η αγωνιστική της Basket League και πέρα από το σόου του Ράιλι, η ανάγνωση της στατιστικής έχει να προσφέρει μερικές ακόμη κομβικές εμφανίσεις. Ο Τσιακμάς λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta δηλώνοντας πως «στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα μου όπως και όποτε μου ζητηθεί.Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και εγώ να βάλω το "λιθαράκι" μου για να κερδίσουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι».

Αυτό το “λιθαράκι” ξεκίνησε από το τρίποντο για το 23-28 λίγες στιγμές αφού είχε περάσει στο παρκέ. Έπειτα από το 38-39 και το 44-41 από δικές του προσπάθειες, ήρθε το κλέψιμο και η ισοφάριση σε 46-46, ενώ ο Χρήστος Σαλούστρος μετέτρεψε την πάσα του σε ασίστ διαμορφώνοντας το 67-70 στο 30’. Μετά η ιστορία είναι γνωστή…

«Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, όχι τόσο πολύ για τα νούμερα, αλλά που μπόρεσα να βοηθήσω και εγώ την ομάδα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου, να βοηθάω όπως και όποτε μου ζητηθεί. Σήμερα (σ.σ χθες) έτυχε να είμαι εγώ, τις άλλες φορές έτυχε να είναι άλλα παιδιά και είναι το καλύτερο στοιχείο για εμάς. Λόγω της δουλειάς που γίνεται, είμαστε έτοιμοι όλοι από κάθε στιγμή να μπορέσουμε να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας και ιδιαίτερα μέσα στην έδρα μας που δεν θέλουμε να έχουμε απώλειες» τονίζει χαρακτηριστικά ο ίδιος ως ο μοναδικό που έπιασε το “100” σε κάθε στατιστική κατηγορία.

Πόσο εύκολο είναι, ωστόσο, ένας παίκτης στη δική του ηλικία να κατανοήσει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα; «Η αλήθεια είναι πως αυτό έρχεται μέσα από δουλειά. Στην ομάδα είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι που έχουμε. Στην προπόνηση ξέρει ο καθένας ακριβώς τί πρέπει να κάνει, που πρέπει να βρίσκεται και πώς να βοηθάει. Άρα αποτελεί μία συνολική προσπάθεια από το σταφ μέχρι και τους παίκτες για να κατανοήσουμε το τί μας ζητείται κάθε φορά και να είμαστε έτοιμοι να το προσφέρουμε. Και όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ δεν νομίζω ότι υπάρχουν εμπόδια, απλώς πρέπει να προσπαθείς και να είσαι σε ετοιμότητα».

Ο ΠΑΟΚ πλέον βρίσκεται στη ζώνη της τετράδας διατηρώντας το αήττητο στην έδρα του. Αυτό είναι και ένα βήμα ώστε ομάδα και κόσμος να συνεχίσουν μαζί, όπως λέει ο Τσιακμάς. «Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία νίκη παραπάνω, αλλά για λεπτομέρειες δεν την έχουμε. Οπότε συνεχίζουμε... Θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας, θέλουμε να έρχεται στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί είναι μαγική! Μακάρι όλοι οι αθλητές να μπορούσαν να αγωνίζονται μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Θα έλεγα ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι πάντα υψηλός, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δεν...επιλέγουμε αγώνες. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται γιατί αυτό είναι που αρμόζει στον ΠΑΟΚ».

«Νιώθω περισσότερο μπασκετμπολίστας παρά δικηγόρος τώρα»

Στον τοίχο του Τσιακμά, κορνιζαρισμένο από τον περασμένο Σεπτέμβρη, το πτυχίο της νομικής. Ο 23χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να απαντήσει… «Νιώθεις περισσότερο μπασκετμπολίστας ή δικηγόρος;»

«Περισσότερο μπασκετμπολίστας (γέλια). Γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω από πάρα πολύ μικρός, το αγαπάω, το θέλω και αφιερώνω πάρα πολλές ώρες οπότε η κλίση μου είναι εκεί ναι.

Αυτή τη στιγμή είμαι αφιερωμένος 100% στο μπάσκετ. Εφόσον πήρα και το πτυχίο μου που ήταν εξίσου σημαντικό καθώς θα ήθελα να έχω τις επιλογές μου ανοιχτές. Παλαιότερα ήμουν και στα δύο, αλλά και πάλι 100%, απλά ήταν πιο δύσκολο να συνδυαστεί... Γίνεται όμως! Τώρα καλώς εχόντων των πραγμάτων και αφού ορκίστηκα, είμαι 100-0 στο μπάσκετ».

Οι ομάδες της Πάτρας δεν είναι άγνωστε για εκείνον. Έχοντας περάσει από το εφηβικό τμήμα του Προμηθέα, έκανε τα επαγγελματικά του βήματα και την πρώτη προσπάθεια της Basket League με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ήταν, όμως, και λίγο… “οπαδική” η εμφάνιση κόντρα στους πορτοκαλί της πόλης;

«Δεν θα έλεγα πως ήταν οπαδικό, καθώς στην Πάτρα ήμουν ένα χρόνο όπως είπες στην ακαδημία του Προμηθέα, τρία χρόνια στον Απόλλωνα... Και στον ΠΑΟΚ έχω καταλάβει που έχω έρθει, είμαστε πάντα έτοιμοι, απλά έτυχε είμαι από την Πάτρα και να γνωρίζω κάποια πρόσωπα παραπάνω. Χάρηκα που τους είδα, αλλά περισσότερο που βοήθησα να φτάσουμε στη νίκη».

Η δική σου βολή ο Απόλλωνας «σφράγισε» την άνοδο του Απόλλωνα στην Α1 κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ το καλοκαίρι του 2021. Έχεις ονειρευτεί κάτι αντίστοιχο στη μεγάλη κατηγορία πλέον; «Όταν ξεκινάς κάτι από πολύ μικρός, γιατί πραγματικά έχω μπει στο χώρο από πολύ μικρή ηλικία, κάνεις όνειρα! Σίγουρα με όλα αυτά που βλέπουμε από τεράστιους παίκτες έχουμε και εμείς τα δικά μας. Με τον Απόλλωνα έβαλα την τελαυταία βολή και ανεβήκαμε... Είναι όμορφες στιγμές, μένουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό σου και μακάρι να είμαι τυχερός και να μπορέσω να ζήσω ανάλογες στιγμές και να δίνω χαρά στην ομάδα μου».

«Τυχερός που έζησα στην εποχή του Δημήτρη Διαμαντίδη»

Μιλώντας για παίκτες φαινόμενα, έχεις κάποιον ως πρότυπο; «Η αλήθεια είναι πως έχω! Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης! Είναι πραγματικά και σε θέμα μπασκετικό και σε θέμα χαρακτήρα ένας άνθρωπος που νιώθω πολύ τυχερός που μπόρεσα και τον είδα, έζησα στην εποχή του. Από μικρός ήταν το πρότυπό μου».

Τί μπορούμε να περιμένουμε από τον Νίκο το επόμενο διάστημα; «Να περιμένετε ότι θα δουλέψω πάρα πολύ, θα βοηθάω την ομάδα μου... Είμαι πάντα εκεί να τα δώσω όλα. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Το μόνο που εύχομαι είναι να έχουμε υγεία όλοι, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο γενικότερα στις μέρες μας. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου για να παίρνει η ομάδα όσες περισσότερες νίκες γίνεται».

Για να κλείσουμε, ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα για εσάς ιδιαίτερα στην Ευρώπη (ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-2). Έχει πίστη η ομάδα πως θα τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση; «Έχουμε δείξει μία δυναμική. Προέχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μετά θα σκεφτούμε την Ευρώπη, αλλά θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, καθώς έχουμε κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και μέσα στη Μάλαγα, αν εξαιρέσουμε το τέλος που έφυγε το σκορ, ήμασταν σε όλη τη διάρκεια μέσα στο ματς και με την Ντιζόν στο πρώτο παιχνίδι. Αν είμαστε όλοι μαζί και υγιείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα!».