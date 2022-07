Ο Αρ Τζέι Κόουλ αποτελεί και επίσημα παίκτη του Λαυρίου, με την ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του για την σεζόν 2022/23.

Η προαναγγελθείσα συμφωνία του Λαυρίου με τον Αρ Τζέι Κόουλ πήρε και επίσημη χροιά. Ο Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη και θα αγωνιστεί για λογαριασμό της την επόμενη σεζόν.

Ο απόφοιτος του Κονέκτικατ που συμμετείχε στο Summer League του ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς θα ενισχύσει την προσπάθεια του Λαυρίου στο πρωτάθλημα της νέας χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο 𝐑𝐉 𝐂𝐨𝐥𝐞 στο Λαύριο Megabolt!

𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢!

Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕 𝑱𝒂𝒍𝒆𝒏 ❞𝑹𝑱❞ 𝑪𝒐𝒍𝒆 για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Ο νέος παίκτης της ομάδας μας γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1999 στο New Jersey, έχει ύψος 1,85μ. και αγωνίζεται ως combo guard.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ σε ένα από τα καλύτερα High School των Ηνωμένων Πολιτειών, το Saint Anthony, όπου είχε προπονητή τον Bob Hurley, μέλος του Hall Of Fame από το 2010 (με περισσότερες από 1.000 νίκες και 26 πρωταθλήματα σε 39 χρόνια καριέρας).

Επέλεξε το πανεπιστήμιο Howard και ως rookie τη σεζόν 2017-2018 είχε 23,7 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ μέσο όρο σε 33 αγώνες. Σε δύο σεζόν αναδείχθηκε Rookie of the Year (2018) και Player of the Year (2019) στην περιφέρεια MEAC, έχοντας 1510 πόντους και 418 ασίστ σε 67 αγώνες.

Από το Howard “μετακόμισε” στο φημισμένο πανεπιστήμιο Connecticut, για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Dan Hurley, γιου του Hall Of Famer προπονητή που είχε στο High School.

Με τους U-Conn Huskies έπαιξε δύο σεζόν. Την πρώτη (2020-2021) σε 23 αγώνες, εκ των οποίων οι 20 ως βασικός και με 31 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, είχε 12,1 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, σουτάροντας με 38,6% από τη γραμμή του τρίποντου.

Την περσινή χρονιά (2021-2022) ήταν πρώτος σκόρερ, πασέρ και “κλέφτης” των Huskies. Σε 33 αγώνες και 33,5 λεπτά ανά παιχνίδι είχε 15,8 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, επιδόσεις που τον ανέδειξαν μέλος της καλύτερης πεντάδας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Big East του NCAA.

Ο RJ Cole αποφοιτώντας από το Connecticut με πτυχίο στα Οικονομικά, δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft, δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα, ωστόσο ήταν παρών στο Summer League, αγωνιζόμενος με τους Los Angeles Lakers και στο San Francisco και στο Las Vegas σε πέντε αγώνες (13’, 3.4 πόντοι, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ).

Το Λαύριο Megabolt καλωσορίζει τον RJ στην οικογένειά του και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!»