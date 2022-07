Ο Μπράιαν Ανγκόλα συνεχίζει τις προπονήσεις στην off season, μαζί με τον γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τέρανς Μαν.

Η νέα σεζόν για τον Μπράιαν Ανγκόλα με τη φανέλα της ΑΕΚ είναι (σχεδόν) προ των πυλών. Ο Κολομβιανός γκαρντ, ο οποίος έχει όρο στο συμβόλαιό του να μείνει ελεύθερος μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, αν φέρει πρόταση, δεν σταματάει τις προπονήσεις.

Μάλιστα, τις κάνεις έχοντας σημαντική βοήθεια. Σε ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο twitter, ο Ανγκόλα έχει παρτενέρ τον γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τέρανς Μαν.

Οι δύο τους μπαίνουν σε μία αλληλουχία τριπόντων, με τον κάθε έναν να ευστοχεί σε τέσσερα διαδοχικά σουτ. Έστω και αν ο Ανγκόλα χρειάστηκε και μπόλικη δόση τύχης για το δικό του 4/4.

Δείτε το βίντεο:

On the move 3s - Terance Mann & Braian Angola. High level shooters can shoot them off the catch, move, or dribble. @terance_mann @Bangola11 #JuVSandbox 🤞🏽 pic.twitter.com/wdyqlBLXET