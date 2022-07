Ο Αντώνης Κόνιαρης θα παίζει και τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ.

Συνεχίζει να ενισχύει τον ελληνικό της κορμό η ΑΕΚ. Ήταν από χθες γνωστό πως ο Αντώνης Κόνιαρης θα συνεχίσει να φοράει τα «κιτρινόμαυρα» της ΑΕΚ, αφού ενεργοποιήθηκε η σχετική option που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Σήμερα, Πέμπτη 14 Ιούλη η Βασίλισσα ανακοίνωση του Έλληνα γκαρντ, αναφέροντας πως φέτος θα είναι η χρονιά του.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

This year is gonna be his year 🚀



🟡#AEKBC #Queen⚫ pic.twitter.com/Qf8zpWCdFb