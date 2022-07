Ο Αλέκσα Ραντάνοφ θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Περιστερίου, όπως προανήγγειλε στο twitter ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Το νέο «χτύπημα» του Περιστερίου στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού έχει όνομα Αλέκσα Ραντάνοφ. Ο 24χρονος Σέρβος φόργουορντ της Ιγκοκέα αγωνίστηκε πέρσι με τους Βόσνιους στο Basketball Champions League μετρώντας 7.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 23 λεπτά.

Τη μεταγραφή προανήγγειλε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο εκπρόσωπος τόσο του παίκτη, όσο και του Βασίλη Σπανούλη στο twitter. Το Περιστέρι του Kill Bill που συνεχίζει να ενισχύεται διαρκώς για να χτίσει ένα σύνολο που θα ανταποκριθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» έχουν κληρωθεί στο BCL με τις Τενερίφη, Ρίτας και Μπνέι Χερζίλια.

Aleksa Radanov is new player of Gs Peristeri!#BeoBasket