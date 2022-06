Ντόρσεϊ: «Δεν μπορείτε να με λέτε μαϊμού, έχετε και στον Παναθηναϊκό μαύρους παίκτες»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατήγγειλε μέσω του twitter ότι δέχθηκε ρατσιστικά σχόλια από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του 2ου τελικού.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος στην 3η περίοδο του αγώνα στο ΟΑΚΑ καθώς χάρη σ' εκείνον ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σερί 20-0 και έφερε τούμπα ένα ματς το οποίο στο πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε πράσινο φόντο.

Μετά το τέλος του αγώνα και αφού είχε καθίσει η σκόνη του αγώνων, προχώρησε σε μια καταγγελία μέσω twitter εξηγώντας ότι έγινε αποδέκτης ρατσιστικών σχολίων από τους φίλους των «πρασίνων»: «Ποτέ δεν λέω κάτι και δεν με νοιάζει τι λένε οι φίλαθλοι, αλλά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να τα πάνε καλύτερα. Δεν μπορούν να αποκαλούν τους παίκτες μαϊμούδες. Και εσείς έχετε μαύρους παίκτες στην ομάδα σας» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

I never say anything and don’t care what fans say but Pana fans have to do better, can’t be calling players monkeys, you got black players on your own team.