Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πήρε την ευθύνη πάνω του για την ήττα του Παναθηναϊκού στη Λάρισα δίνοντας... ραντεβού στο Game 3.

Ο Σέρβος γκαρντ βρέθηκε σε άσχημη βραδιά καθώς τελείωσε το ματς έχοντας μόλις 1/10 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/7 τρίποντα.

Αν μη τι άλλο δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του η οποία γνώρισε την ήττα από τη Λάρισα με 84-77 για το 1-1 στη σειρά των ημιτελικών.

Μετά το τέλος του αγώνα έκανε ένα «ποστάρισμα» στο twitter αναλαμβάνοντας την ευθύνη: «Εγώ φταίω για αυτήν την ήττα. Τα λέμε την Παρασκευή».

This one is on me, my bad. See you friday ✌🏼