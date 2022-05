Νέντοβιτς: «Το Final 4 πρέπει να φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Βελιγράδι»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς τοποθετήθηκε όσον αφορά το Final 4 και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να διεξάγεται κάθε χρόνο στο Βελιγράδι.

Την πρωτεύουσα της Σερβίας πρότεινε ως... μόνιμο τόπο διεξαγωγής του Final 4 ο Σέρβος γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Την ημέρα που πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης, με τη Ρεάλ και την Εφές να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο, ο Νεμάνια Νέντοβιτς στάθηκε στην επιτυχία των συμπατριωτών του όσον αφορά τη διοργάνωση του Final 4, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter:

«Το Final 4 πρέπει κάθε χρόνο να διεξάγεται στο Βελιγράδι. Είμαι σίγουρος ότι το 90% των παικτών θα υπέγραφαν γι' αυτό το πράγμα».

F4 should be in Belgrade every year.

Im sure 90% of player would sign up for that right now lol