Ανγκόλα: «Είμαι καλά, αλλά μου λείπει το μπάσκετ»

Ο Μπράιαν Ανγκόλα... τιτίβισε πόσο πολύ του λείπει το μπάσκετ, έχοντας συμπληρώσει δύο μήνες εκτός παρκέ, λόγω της μυοκαρδίτιδας που του προκάλεσε ο κορονοϊός.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα απουσιάζει από τις επίσημες υποχρεώσεις της ΑΕΚ εδώ και αρκετό καιρό. Για την ακρίβεια, ο Κολομβιανός φόργουορντ δεν ακολουθεί καν το πρόγραμμα των προπονήσεων, περιμένοντας να υποχωρήσει η μυοκαρδίτιδα, η οποία προκλήθηκε αφού προσβλήθηκε από covid-19.

«Δεν έχω αγγίξει την μπάλα του μπάσκετ από τις 26 Δεκεμβρίου. Σήμερα συμπληρώνονται δύο μήνες από την ημέρα που διαγνώσθηκα με μυοκαρδίτιδα. Ευχαριστώ όσους προσεύχονται για εμένα. Θα επιστρέψω σύντομα, είμαι καλά, μου λείπει το μπάσκετ», έγραψε ο Κολομβιανός στο λογαριασμό του στο twitter.

Το τελευταίο ματς που αγωνίστηκε ο Ανγκόλα με τη φανέλα της ΑΕΚ ήταν στις 26 Δεκεμβρίου, ο προημιτελικός του Κυπέλλου κόντρα στο Περιστέρι, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, όπου είχε σημειώσει 31 πόντους.

Haven’t touched a basketball 🏀 since December 26 … today have been 2 months since I was diagnosed with Myocarditis. Thanks to everyone that’s keeping me in your prayers I be back soon 🙏🏾🙏🏾 I’m good just missing basketball 🏀