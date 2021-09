Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Τζαμόν Γκόρντον επισκέπτεται για πρώτη φορά τον τάφο του πατέρα του (pic)

Μια συγκλονιστική φωτογραφία μοιράστηκε με τους ακόλουθους του στο Twitter ο παλαίμαχος γκαρντ του Ολυμπιακού, του Αμαρουσίου και του Άρη, Τζαμόν Γκόρντον.

Τρεις μήνες προτού γεννηθεί τον Ιούλιο του 1984, ο Τζαμόν Γκόρντον είχε χάσει τον πατέρα του, τον οποίο δεν πρόλαβε να γνωρίσει. Ο πρώην μπασκετμπολίστας, που έκανε σημαντική καριέρα στα ελληνικά και τουρκικά παρκέ τα προηγούμενα χρόνια, βρέθηκε για πρώτη φορά στην ζωή του στον τάφο του πατέρα του κι... απαθανάτισε τη στιγμή.

Μάλιστα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη συγκινητική φωτογραφία η οποία τον απεικονίζει να στέκεται στο σημείο δακρυσμένος.

«Μου πήρε 37 χρόνια να έρθω εδώ, αλλά τελικά είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον πατέρα μου. Ελπίζω να σε έκανα υπερήφανο», ανέφερε το συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα του Τζαμόν Γκόρντον που συνόδευε την παρακάτω φωτογραφία:

It took me 37 years to get here but finally I had a chance to talk to my father🙏🏾🙏🏾🙏🏾. Hope I made you proud pic.twitter.com/PmwAghksXV