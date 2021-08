ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Μπράιαν Ανγκόλα (pic & vid)

Την απόκτηση του 27χρονου Κολομβιανού σούτινγκ γκαρντ ανακοίνωσε επίσημα η Ένωση, με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ανακοινώσεων συνέχεια από την ΑΕΚ, η οποία μετά τις προσθήκες των Γκρίφιν, Γέλοβατς, Βαουλέτ, Κολόμ, Παππά, Μπόγρη, Φιλιππάκου, Πετρόπουλου και Φλιώνη που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, επισημοποίησε πλέον και τη συμφωνία της με τον Μπράιαν Ανγκόλα.

Ο Κολομβιανός περιφερειακός υπέγραψε για δύο χρόνια και πέρσι αγωνίζοταν στην Ιρόνι Νες Ζιόνα του Ισραήλ. Αναμένεται να ενισχύσει το σύνολο του κόουτς Στέφανου Δέδα, στις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα κι Ευρώπη, παρέχοντας τις υπηρεσίες του κατά βάση στην θέση «2».

Η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ:

H AEK BC ανακοινώνει, ότι o διεθνής Κολομβιανός γκαρντ, Μπράιαν Ανγκόλα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2023.

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Μπράιαν Ανγκόλα γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1994 στη Villanueva της Κολομβίας και έχει ύψος 1μ.98. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Λύκειο Findlay Prep της Nevada, στη συνέχεια πέρασε από το Κολέγιο North Idaho College (2014–2016), ωστόσο, αποφοίτησε από το Florida State.

Το Καλοκαίρι του 2018 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Orlando Magic στο Summer League και στις 29 Οκτωβρίου υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη θυγατρική ομάδα των Orlando (Lakeland Magic), στη G-League.

Στις 18 Απριλίου 2019 πραγματοποίησε το υπερατλαντικό ταξίδι για την Ευρώπη για λογαριασμό της Οστάνδης, την οποία βοήθησε να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Βελγίου στους Τελικούς με αντίπαλο την Αντβέρπ, ενώ αναδείχθηκε και MVP των Τελικών έχοντας 13,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2020 μετακόμισε στη Σερβία και την Παρτιζάν, με την οποία αγωνίστηκε σε δύο ματς, στην ABA League, έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ μέσο όρο.

Τελευταίος του σταθμός πριν έρθει στην Ελλάδα, ήταν το Ισραήλ και η Ironi Nes Ziona, με την οποία ο Ανγκόλα κατέκτησε το FIBA Europe Cup, έχοντας σε 7 αγώνες 15 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο. Στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ σε 27 αγώνες είχε 19 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει έως τα πλέι οφ.

✍️ #AEKBC announces the signing of Braian Angola. The Colombian guard signed a two year contract with the Queen. #Welcome #BraianAngola pic.twitter.com/503gitvE7k