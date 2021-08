Απόλλων Πάτρας: Έμεινε ο Μολφέτας (pic)

Στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Μολφέτα προχώρησε ο Απόλλωνας Πάτρας που επιστρέφει τη νέα σεζόν στην Basket League.

Ο σύλλογος από την Πάτρα διατήρησε στις τάξεις του τον 29χρονο γκαρντ (1.93μ.), ο οποίος πέρσι βοήθησε σημαντικά την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας και κατ' επέκταση στην εξασφάλιση της ανόδου στην Basket League.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας

Ο αρχηγός μαζί μας και στη Basket League

Ο Γιάννης Μολφέτας θα είναι αρχηγός της ομάδας μας και στη Basket League! Αποτελεί ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα και η παρουσία του στην κατηγορία των μεγάλων του Ελληνικού μπάσκετ σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας εξαιρετικής σχέσης και πορείας χρόνων. Γιάννη πρώτα απ’ όλα έχεις υγεία, πάντα να είσαι μπροστάρης και να ανοίγεις το δρόμο. Μαζί θα πετύχουμε πολλά!

«Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ, ΠΑΝΤΑ ΤΟ 101%»

«Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, που ο Απόλλων είναι και πάλι στη Basket League και διπλά χαρούμενος που θα συνεχίσω για 4η σερί χρονιά να είμαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας» δήλωσε ο Γιάννης Μολφέτας και πρόσθεσε: «Είναι η ομάδα της καρδιάς μου και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα κάνω αυτό που έκανα πάντα. Θα δίνω σε κάθε παιχνίδι, κάθε φορά το 101%. Παράλληλα θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους παίκτες που θα έλθουν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της ομάδας και να νιώσουν φιλικά στο περιβάλλον της μεγάλης οικογένειας του Απόλλωνα. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου μας, που αγαπά παθολογικά την ομάδα, θα κάνουμε πολλά όμορφα πράγματα. Εύχομαι να έχουμε υγεία και καλή χρονιά σε όλους».

WHO IS WHO

Ο Γιάννης Μολφέτας γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1992 και ξεκίνησε το μπάσκετ στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα και συγκεκριμένα από την Απολλωνιάδα το 2003. Από το 2012 έως το 2015 αγωνίστηκε στον Απόλλωνα και τη διετία 2015-2017 στον Δούκα. Την επόμενη σεζόν (2017-2018) φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου και το καλοκαίρι του 2018 επέστρεψε στον Απόλλωνα και σαν αρχηγός της ομάδας πανηγύρισε, τη χρονιά που πέρασε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α2 Εθνική και την άνοδο στη Basket League. Ήταν μάλιστα από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας προς την κατάκτηση του τίτλου και πρώτος σκόρερ έχοντας μ.ο. 13,4 πόντους με 71,43% στις βολές, 57,8% στα δίποντα, 35,35% στα τρίποντα και 5,4 ριμπάουντ «μιλώντας» στα δύσκολα.