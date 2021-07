Aπόλλων Πάτρας: Ανανέωσε ο Βετούλας

O Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε την ανανέωσε της συνεργασίας με τον προπονητή του, Νίκο Βετούλα.

Μεγάλες στιγμές έζησε ο Απόλλων Πάτρας πριν λίγο καιρό, αφού η ομάδα επέστρεψε στην Basket League μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού Β'.

Στην άκρη του πάγκου θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Νίκος Βετούλας και τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Πατρινοί τονίζοντας πως υπάρχει σχέση ζωής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αναλυτικά

Σχέση ζωής με τον Νίκο Βετούλα

Ο Νίκος Βετούλας είναι μέλος της μεγάλης οικογένεια του Απόλλωνα και θα συνεχίσει να καθοδηγεί την ομάδα τη νέα περίοδο στο πρωτάθλημα της Basket League. Έχει συνδέσει το όνομά του με τον Σύλλογο προσφέροντας αρχικά σαν παίκτης και ακολούθως από την άκρη του πάγκου.

Η σχέση του Απόλλωνα με τον Νίκο Βετούλα είναι σχέση ζωής και τέτοια θα παραμείνει με στόχο η ομάδα πάντα να είναι ψηλά και να κυνηγά επιτυχίες και διακρίσεις. Νίκο συνέχισε όπως εσύ ξέρεις, συνέχισε να ανοίγεις το δρόμο και όλοι μαζί στην Πάτρα να χαιρόμαστε και να νιώθουμε έντονα συναισθήματα για την ομάδα που αγαπάμε!

WHO IS WHO

Ο Νίκος Βετούλας γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1974. Ξεκίνησε το μπάσκετ στην Παναχαϊκή. Από το 1994 έως το 1999 αγωνίστηκε στον Απόλλωνα και στη συνέχεια σε ΠΑΟΚ, Νήαρ Ηστ, Ιωνικό Ν.Φ., Άρη, Ούντινε, ΑΕΚ και Μούρθια. Φόρεσε την φανέλα της Εθνικής Ελπίδων και της Εθνικής Ανδρών.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως συνεργάτης του Αντρέα Ματσόν στον Αρη το 2008 και από το 2010 για πεντέμισι χρόνια ήταν προπονητής στον Απόλλωνα, τον οποίο οδήγησε από τη Β’ Εθνική στη Basket League. Ακολούθως εργάστηκε σε Προμηθέα, Ρέθυμνο, Κολοσσό και Ιωνικό Νίκαιας. Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε «σπίτι» και για δεύτερη φορά οδήγησε τον Απόλλωνα στη Basket League πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην A2 Εθνική τη σεζόν 2020-2021.

«ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

Ο Νίκος Βετούλας δήλωσε:

«Όλοι γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Απόλλωνα. Ποτέ δεν ήταν και δεν γίνεται να είναι καθαρά επαγγελματική. Είναι μια ομάδα που με έχει στηρίξει πάρα πολύ και εγώ από την πλευρά μου έχω δώσει αρκετά. Τα αποτελέσματα αυτή της σχέσης και τη χρονιά που πέρασε μας δικαίωσαν και πιστεύω ότι και τη νέα σεζόν θα δικαιώσουν όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια μας».