«Όλο αυτό δείχνει ότι ο δικτάτορας Ερντογάν δεν πιστεύει και δεν καταλαβαίνει την έννοια της ελευθερίας του λόγου. Με απειλεί με σύλληψη και παίρνει νομικά μέτρα εναντίον μου επειδή λέει ότι τον προσβάλλω με όσα λέω», έγραψε στα ελληνικά ο Ενές Καντέρ στον λογαριασμό του στο twitter. Μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ενός νομικού εγγράφου, το οποίο απειλεί με σύλληψη τον σέντερ των Μπλέιζερς!

Ο Καντέρ φρόντισε να το δείξει και ύστερα να το κάψει! «Πρόκειται για τεράστια κατάχρηση εξουσίας και απόλυτη περιφρόνηση της ελευθερίας», τόνισε σχετικά ο Καντέρ στο Open.

Δείτε το βίντεο.

#DictatorErdogan is suing me and asking for my arrest for “Insulting him”.

His skin is thinner then an onion

Looks like I hurt @RTErdogan feelings a little @TRConsuLA @TurkishEmbassy pic.twitter.com/e70rwdRmcj

— Enes Kanter (@EnesKanter) May 10, 2021