Μάτζικ Τζόνσον για ΛεΜπρόν: «Μην μου λέτε ότι δεν είναι MVP, είπε θα μας πάει τελικούς» (pic)

Στις 9 Ιουλίου 2018 επισημοποιήθηκε η συμφωνία του «Βασιλιά» με τους Λέικερς κι ένα νέο κεφάλαιο άνοιγε για τον ίδιο. Όπως σε κάθε ομάδα που βρισκόταν, έτσι κι εδώ, το μόνο που ήθελε ήταν να πάει στους τελικούς του ΝΒΑ.

Και μπορεί να χρειάστηκε δύο χρόνια, αλλά το κατάφερε! Κάτι που έκανε τον Μάτζικ Τζόνσον πολύ χαρούμενο και ο οποίος αποκάλυψε κάτι που τους είχε πει ο ΛεΜπρόν τότε.

«Όταν ο ΛεΜπρόν υπέγραψε στους Λέικερς, μας είπε ότι θα επιστρέψουμε στους τελικούς του ΝΒΑ και σίγουρα κράτησε το λόγο του», έγραψε στο twitter ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer, ενώ νωρίτερα σημείωσε πως:

«Μην μου λέτε ότι ο ΛεΜπρόν δεν είναι ο MVP της λίγκας με 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, για να οδηγήσει τους Λέικερς στους τελικούς».

Επίσης, εξέφρασε τη σιγουριά πως με τον «KIng James» και τον Άντονι Ντέιβις να έχουν καθοριστικό ρόλο, οι Λέικερς μπορούν να κατακτήσουν το τρόπαιο!

When LeBron James signed with the @Lakers he told us he would get us back to the NBA Finals and he’s definitely kept his word. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020

You can’t tell me that LeBron James is not the MVP of the league with a 38-16-10 performance tonight to lead the @Lakers to the NBA Finals! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020

Congratulations to @Lakers owner @JeanieBuss, GM Rob Pelinka, Coach Frank Vogel and staff, LeBron James, AD and the entire Lakers team for advancing to the NBA Finals!!!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020

With LeBron and Anthony Davis playing great and the role players contributing, I believe the @Lakers will win the NBA Championship! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 27, 2020

