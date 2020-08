Κόντρα στους Κλίπερς, ο Ντόντσιτς, σημείωσε 43 πόντους, μάζεψε 17 ριμπάουντ και μοίρασε 13 ασίστ. Τι άλλο να έκανε; Ε, μάλλον έπρεπε να βάλει και το μεγάλο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης! Κι ο 21χρονος το έκανε κι αυτό!

Ο Μανού Τζινόμπιλι δεν μπορεί να μην τον αποθεώσει, γράφοντας στο twitter:

«Αυτό το παιδί είναι απίστευτο! 43-17-13 στα playoffs απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα και είναι μόλις 21 ετών», ενώ στάθηκε στο buzzer beater και δήλωσε φαν του!

Increíble! Este chico es increíble! 43/17/13 en playoffs con 21 años. Métele también el triple ganador. #LukaFan

This kid is unbelievable! 43/17/13 in playoffs against a great team and @ 21 years old. Throw in a buzzer beater, too! Nuts! #LukaFan

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 23, 2020