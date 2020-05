Η Μπουντούτσνοστ μπορεί να μη γνωρίζει ακόμη σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίξει του χρόνου, μπορεί να μην ξέρει αν θα συνεχιστεί η φετινή σεζόν στην Αδριατική Λίγκα, ωστόσο θέλει να κρατήσει τον βασικό κορμό της.

Μπορεί να έχασε τον Χασάν Μάρτιν που θα παίξει στον Ολυμπιακό, αλλά ανανέωσε τα συμβόλαια των Νίκολα Ιβάνοβιτς και Τζάστιν Κομπς.

Justin Cobbs has re-signed with KK Buducnost, I am told

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 15, 2020