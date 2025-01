Η Παρτιζάν βρήκε μεγάλη αντίσταση από την Μέγκα Μπάσκετ αλλά εν τέλει επικράτησε με 90-100 στην παράταση για την ABA Liga πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η Παρτίζαν λίγο έλειψε να υποπέσει σε γκέλα πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR αλλά τελικά έκανε τη δουλειά έστω και δύσκολα απέναντι στην Μέγκα Μπάσκετ.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε το «διπλό» κατόπιν παράτασης με 90-100 (82-82 κ.α.) επί της ομάδας που ανήκει στον μεγάλο ατζέντη Μίσκο Ρασνάτοβιτς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας, ανεβαίνοντας έτσι στο 13-2 και πιάνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας την Μπουντούτσνοστ και τον Ερυθρό Αστέρα. Από την άλλη, στο 8-7 έπεσε η Μέγκα.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν σπουδαίο ανταγωνιστικό πρόσωπο διατηρώντας το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, προτού η Παρτίζαν κάνει μια αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και περάσει μπροστά με 72-74. Μάλιστα, έφτασε ακόμα και στο +8 (74-82), ωστόσο η Μέγκα αντέδρασε και ισοφάρισε για το 82-82 το οποίο έστειλε τις δύο ομάδες στην παράταση χάρη στο δύσκολο τρίποντο του Αλέξα Ραντάνοβ.

Aleksa Radanov!@KKMegaBasket newcomer takes the game in overtime with a key three-pointer late in the game!



