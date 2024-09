Η Παρτιζάν ξεκίνησε «αγριεμένη» την σεζόν της στην Αδριατική λίγκα, διαλύοντας εντός έδρας την Μπόρατς με σκορ 96-66, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της.

Η Παρτιζάν ξεκίνησε με... κομμένα τα φρένα την προσπάθεια της στην Αδριατική λίγκα, καθώς υποδέχθηκε στο Βελιγράδι την Μπόρατς, την οποία «φιλοδώρησε» μια μια γενναιόδωρη «30αρα». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν αντιμετώπισε αντίσταση από τους φιλοξενούμενους σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και με ένα «εξωφρενικό» τρίτο δεκάλεπτο έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην επικράτηση με 96-66, βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να «ανοίξει» το rotation στο τέλος.

Ο επόμενος αγώνας για την Παρτιζάν είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στη Μπασκόνια εκτός έδρας, σε παιχνίδι για την πρώτη μέρα της Euroleague για τη σεζόν 2024-2025.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 46-36, 77-48, 96-66.

Sterling Brown knocks down the AND-1 three-pointer to increase the noise in the Belgrade Arena. 🔊#ABALiga @PartizanBC pic.twitter.com/YZTBgQ6gtR