Η Ντουμπάι BC θα συμμετάσχει στην Αδριατική Λίγκα της σεζόν 2024/25 ενώ η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά το στήσιμο του ρόστερ ήταν η συμφωνία με τον 21χρονο Τούρκο σέντερ Μπόρα Γιασάρ.

Η σύμπραξη της Ντουμπάι BC με την Αδριατική Λίγκα πήρε επίσημη μορφή το προηγούμενο διάστημα και έτσι η ομάδα από το Εμιράτο θα βρεθεί στο πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν σύλλογοι από την πρώην Γιουγκοσλαβία με στόχο να μπει στις διοργανώσεις της EuroLeague Basketball τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η Ντουμπάι BC ενισχύθηκε με την προσθήκη του 21χρονου Τούρκου σέντερ Μπόρα Γιασάρ, ο οποίος αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην Νταρουσάφακα, ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν με 1.6 πόντους και 1.2 ριμπάουντ σε 18 συμμετοχές.

Πρόκειται για τη δέκατη μεταγραφή της ομάδας από το Εμιράτο μετά από τους Αβούντου Αμπάς, Ντανίλο Άντζουσιτς, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Αχμέτ Ντουβερίογλου, Νέιτ Μέισον, Κλέμεν Πρέπελιτς, Λέον Ραντόσεβιτς, Θίρντι Ραβένα και Άλεκσα Ουσκόκοβιτς.

Welcome to Dubai, Bora! 🇦🇪



Bora Yasar joining Dubai Basketball Club on a three-year contract. ✍🏻



Get ready for an exciting season! 🏀🔥#DubaiBasketball #ABALeague #dubaisports pic.twitter.com/G4QjmFZd5Z