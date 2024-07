Η Ντουμπάι BC θα ντεμπουτάρει στην Αδριατική Λίγκα της επόμενης σεζόν και ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Θίρντι Ραβένα (27χρ., 1.88), εξηγώντας ότι πρόκειται για τον πρώτο Φιλιππινέζο που θα παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη.

Η σύμπραξη της Ντουμπάι BC με την Αδριατική Λίγκα πήρε επίσημη μορφή το προηγούμενο διάστημα και έτσι η ομάδα από το Εμιράτο θα βρεθεί στο πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν σύλλογοι από την πρώην Γιουγκοσλαβία με στόχο να μπει στις διοργανώσεις της EuroLeague Basketball τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η Ντουμπάι BC ενισχύθηκε με την προσθήκη του 28χρονου Φιλιππινέζου γκαρντ Θίρντι Ραβένα.

Όπως μάλιστα ενημέρωσε το κλαμπ από το Εμιράτο, ο Ραβένα θα γίνει ο πρώτος Φιλιππινέζος που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ντουμπάι BC αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ιαπωνία και είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Coca-Cola Arena χωρητικότητας 17.000 θεατών και έχει ήδη ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, με τους Νέιτ Μέισον, Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Αχμέτ Ντουβερίογλου, Αβούντου Αμπάς και Κλέμεν Πρέπελιτς.

Dubai Basketball Club is proud to announce the signing of @ThirdyRavenaaa , the first-ever Filipino player to play in Europe. 🇵🇭🇵🇭



Thirdy has signed a one-year contract with us, with the option to extend his stay for another season.#DubaiBasketball #ABALeague #dubaisports pic.twitter.com/4cDWpArlBW