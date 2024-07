Η BC Ντουμπάι θα ντεμπουτάρει στην Αδριατική Λίγκα της σεζόν 2024/25 και ενημέρωσε επίσημα πως θα χρησιμοποιεί ως έδρα την Coca-Cola Arena χωρητικότητας 17.000 θεατών.

Η σύμπραξη της BC Ντουμπάι με την Αδριατική Λίγκα πήρε επίσημη μορφή τους προηγούμενους και έτσι η ομάδα από το Εμιράτο θα βρεθεί στο πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν σύλλογοι από την πρώην Γιουγκοσλαβία με στόχο φυσικά να μπει στις διοργανώσεις της EuroLeague Basketball τα επόμενα χρόνια.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, η BC Ντουμπάι θα χρησιμοποιεί ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες στην Αδριατική Λίγκα την Coca-Cola Arena, χωρητικότητας 17.000 θεατών.

Πρόκειται για ένα νεόδμητο γήπεδο που κατασκευάστηκε το 2019, έχοντας φιλοξενήσει διάφορα events και συναυλίες. Πέρσι ήταν η έδρα του EuroLeague ANGT Tournament.

A new chapter for Dubai Basketball begins.



This world-class venue @cocacolaarena will be our new home, providing our players with an unparalleled training and competition environment. #DubaiBasketball #cocacolaarena #basketballleague pic.twitter.com/CSJFtx5IwB