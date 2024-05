Ο Τζέιμς Νάναλι πήρε θέση για τις καταγγελίες του Ερυθρού Αστέρα ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον Στέφαν Λαζάρεβιτς λίγες ώρες πριν από το Game 3 των τελικών της ABA Liga.

Η πληροφορία ότι ο Τζέιμς Νάναλι γρονθοκόπησε τον Στέφαν Λαζάρεβιτς λίγες ώρες πριν από το Game 3 των τελικών της ABA Liga σόκαρε άπαντες στη Σερβία. Μάλιστα το παραπάνω ρεπορτάζ επιβεβαίωσε ο Ερυθρός Αστέρας, που εξέδωσε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο συμβάν, μαζί με φωτογραφία του παίκτη του.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατήγγειλε πως οι βαριές σωματικές βλάβες προέρχονται από την επίθεση του Νάναλι, ο οποίος με τη σειρά του τοποθετήθηκε μέσω Twitter για το περιστατικό:

«Είμαι αυτός που είμαι. Όχι αυτός που νομίζεις ότι είμαι, ούτε αυτός που θέλεις να είμαι. Είμαι εγώ. Η κατασκευή και η χειραγώγηση δεν ήταν απαραίτητες σε αυτήν την κατάσταση, καθώς υπάρχουν ΣΚΛΗΡΕΣ αποδείξεις σε βίντεο που αποκάλυψαν ότι έπρεπε να προστατευτώ από ένα επιθετικό άτομο.

Αφού προσπάθησα να αποκλιμακώσω την κατάσταση ένιωσα την πλάτη μου (κυριολεκτικά) πάνω στον τοίχο, ένα χέρι γύρω από το λαιμό μου και μια γροθιά να έρχεται προς το μέρος μου. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να το φύγω από εκείνον. Δεν υπάρχει καθόλου έχθρα απέναντί του και ελπίζω να είναι καλά.

Οποιαδήποτε αφήγηση για τον εαυτό μου, χωρίς να περιλαμβάνει ότι είμαι σταθερός και έντιμος άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι αληθινή, ούτε θα γίνει αποδεκτή. Ποτέ δεν θα είμαι τέλειος και δεν προσπαθώ για αυτό, απλώς μαθαίνω από τα λάθη μου, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για να γίνω καλύτερος από αυτά τα λάθη του παρελθόντος»

To The Click bait artist.

I didn’t “attack” anyone.

Please don’t defame my name anymore. pic.twitter.com/pa822UG6so