Ένα δημοσίευμα της Mozzart Sport «στέλνει» τον Κέβιν Πάντερ στο ΝΒΑ, με τον ίδιο να αναφέρει ότι είναι ακόμη στο Βελιγράδι.

Τι θα κάνει ο Κέβιν Πάντερ τη νέα σεζόν; Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mozzart Sport, έχει τον τρόπο να φύγει από το συμβόλαιό του, εφόσον βρει μία ομάδα στο NBA και η πρόταση ικανοποιήσει την Παρτιζάν.

Το δημοσίευμα αναφέρει την αδυναμία του να κερδίσει την ABA Liga, αφού πρόπερσι δεν τα κατάφερε με τον Ερυθρό Αστέρα απέναντι στην Παρτιζάν και φέτος έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και τον Πάντερ στην πλευρά του ηττημένου.

Πάντως, ο ίδιος με tweet του διέψευσε την είδηση: «Είμαι ακόμη στο Βελιγράδι. Επειδή οι άνθρωποι λατρεύουν να μιλούν για πράγματα που δεν ξέρουν».

I’m still in Belgrade.. because people just love talking about things they don’t know