Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβις ψηφίστηκε ως ο προπονητής της χρονιάς στην AB League (Αδριατική Λίγκα).

Οι προπονητές των ομάδων της ABA League, οι φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι ψήφισαν τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ως τον κορυφαίο προπονητή, μετά το φινάλε της κανονικής διάρκειας (με ποσοστό 41.5%).

Ο Ομπράντοβιτς, που καλείται να διαχειριστεί τον ηχηρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του EuroCup, οδήγησε την Παρτιζάν στη 2η θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 22-4, κάτι που της εγγυήθηκε τη θέση της στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα (τερμάτισε στην 1η θέση με ρεκόρ 24-2), Ντέγιαν Ράντονιτς, ο οποίος απέσπασε το 19,5 των ψήφων. Στην 3η θέση κατέληξε ο κόουτς της FMP, Νέναντ Στεφάνοβιτς (11.9%).

Ο Ζοτς πρώτευσε και στις τρεις κατηγορίες ψηφοφορίας (προπονητές, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι), ενώ διαδέχθηκε τον περσινό νικητή, τον Ντράγκαν Μπάγιτς της Ιγκοκέα.

.@PartizanBC head coach Željko Obradović has been voted the Coach of the 2021/22 AdmiralBet #ABALiga season! Congratulations!



* According to the votes by head coaches, media and fans



