«Πράσινη» κόντρα στην Aba Liga, νικητής ο Κέντρικ Πέρι κόντρα στον Φέρελ (vids)

Μέχρι πρότινος μοιράζονταν τα ίδια αποδυτήρια στο ΟΑΚΑ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες βρέθηκαν αντίπαλοι στα παρκέ της Αδριατικής Λίγκας, με τον Κέντρικ Πέρι να... κερδίζει τον άτυπο «εμφύλιο» με τον Γιόγκι Φέρελ.

Οι δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο ντέρμπι της Aba Liga μεταξύ της Μπούντουτσνοστ και της Τσεντεβίτα/Ολίμπια, με τον Κέντρικ Πέρι να αναδεικνύεται νικητής απέναντι στον Γιόγκι Φέρελ και παράλληλα να κερδίζει και την ομάδα την οποία αγωνιζόταν έως πέρυσι το καλοκαίρι.

Η ομάδα της Ποντγκόριτσα που επικράτησε εντός έδρας με 93-91 και ο μέχρι πρότινος πλέι μέικερ των «πρασίνων» ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στον Φέρελ, αλλά και στον... άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Ζακ Όγκουστ. Σε 17:36 ο Πέρι είχε 8 πόντους με 2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος.

Αντίστοιχα, ο... πρώην συμπαίκτης του Γιόγκι Φέρελ, έμεινε στους 6 πόντους με 2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 28 λεπτά. Στην... ατομική στατιστική επικράτησε ο Όγκουστ ο οποίος είχε 12 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/4 βολές και 4 ριμπάουντ σε λιγότερο από 17 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

Δείτε τα βίντεο από τον «πράσινο εμφύλιο» στην Αδριατική Λίγκα

