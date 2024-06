Ο Ζήσης Σαρικόπουλος αποσύρθηκε από το μπάσκετ, αλλά μένει κοντά σε αυτό και τον Ηρακλή, αφού είναι ο νέος general manager του «Γηραιού».

Ο Ζήσης Σαρικόπουλος το πήρε απόφαση και είπε το... αντίο στο μπάσκετ στην ηλικία των 34 ετών. Το φινάλε της καριέρας του δε σημαίνει ότι θα μείνει μακριά από το άθλημα που υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Ηρακλής, η τελευταία ομάδα του, ανακοίνωσε ότι ο Σαρικόπουλος αναλαμβάνει χρέη general manager στην ομάδα.

«Συγχαρητήρια Ζήση Σαρικόπουλε για μια σπουδαία καριέρα,Συγχαρητήρια για τη νέα σελίδα που ανοίγεις, στην Ομάδα μας ως general manager.Δε χρειάζεται να σε καλωσορίσουμε,είσαι ήδη μέλος της Μπασκετικής μας Οικογένειας, όμως σου ευχόμαστε υγεία και δύναμη στα νέα σου καθήκοντα!», αναφέρει ο Ηρακλής στην ανακοίνωσή του.

Ο Σαρικόπουλος ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Μαρούσι, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Ακολούθησαν ο Πανιώνιος (δύο φορές), ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, η Τσμόκι Μινσκ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής (δύο φορές), η Αλ Σαντ και η Καρδίτσα.

Λίγο αργότερα και ο Σαρικόπουλος είπε το δικό του αντίο.

«Και κάποτε έρχεται εκείνη η στιγμή που πότε δεν φαντάζεσαι πως θα ρθει, που ποτέ δεν τη σκέφτεσαι και φαντάζει μακρινή. Κ όμως έφτασε, είναι ΤΩΡΑ εδώ.

14 σεζόν ως επαγγελματίας στο υψηλότερο επίπεδο. 3 σοβαρά χειρουργεία, το πρώτο στα 14 και έκτοτε ανά 8 χρόνια.

Δεν θα μπορούσα να μαι περισσότερο ΕΥΓΝΩΜΩΝ. Τραβώντας μια γραμμή σήμερα, είμαι υπερήφανος: για τη διαδρομή, για τα επιτεύγματα, για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Μα πάνω απ όλα για τις σχέσεις ζωής που δημιούργησα.

Αποχωρώ από την ενεργό δράση γεμάτος, νιώθοντας καλύτερα από ποτέ, χαρούμενος για όσα έχω προσφέρει στο άθλημα αυτό που αγάπησα από 7 ετών, που υπηρέτησα και θα συνεχίζω να υπηρετώ από άλλο πόστο πλέον.

Προς όλους όσους έχω συνεργαστεί, συμπαίχτες, προπονητές, staff, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με κάνατε καλύτερο παίχτη μα πάνω απ όλα καλύτερο άνθρωπο. Τέλος, στην οικογένεια μου που με έσπρωξε προς τον αθλητισμό και μου έκανε αυτό το δώρο, σας ευχαριστώ για ΟΛΑ. Πάντα δίπλα μου, στα καλά και στα άσχημα να με νοιάζεστε και να με στηρίζετε.

Don’t cry because it is over. Smile because it happened. THANK YOU ALL», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook.