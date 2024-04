Elite League: Υποβιβάστηκαν Αμύντας και Χαρίλαος Τρικούπης (vids)

Μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Elite League, Αμύντας και Χαρίλαος Τρικούπης αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Το τοπίο ξεκαθάρισε για play off, play in, play out.

Ο Αμύντας νίκησε την Ελευθερουπόλη με 96-74, αλλά σε συνδυασμό με τη νίκη του Ψυχικού και του Αιάντα κόντρα Κόροιβο Αμαλιάδας σε Μύκονο αντίστοιχα, αποχαιρέτησε την κατηγορία. Τον Αμύντα θα ακολουθήσει στην National League 1 ο Χαρίλαος Τρικούπης που ηττήθηκε εύκολα με 84-63 από τον Παπάγο.

Ο Πανιώνιος νίκησε τον Έσπερο Λαμίαςμε 70-64, ενώ ο Ερμής Σχηματαρίου έφυγε με τη νίκη με 82-88 από την Νέα Ερυθραία κόντρα στον Πανερυθραϊκό. Με το διπλό (69-74) έφυγε από τη Λευκάδα ο Ηρακλής κόντρα στη Δόξα.

Το play in και το play out

Πανιώνιος, Ελευθερούπολη, Μίλωνας, Μεγαρίδα, Ηρακλής και Κοροιβος θα είναι σιγουρά στα play off. Ερμής Σχηματαρίου, Δόξα Λευκάδας, Παπάγου και Μύκονος θα παίξουν στο play in.

Έσπερος Λαμίας, Πανερυθραϊκός, Αίαντας Ευόσμου και Ψυχικό θα παλέψουν για τη σωτηρία τους μέσω play out. Συνολικά θα πέσουν 4 ομάδες, δηλαδή άλλες δύο θα προκύψουν από τη διαδικασία του play in.

Ο Ερμής θα κοντραριστεί με τη Δόξα Λευκάδας και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Ελευθερούπολη στα play off. Ο Παπάγος θα παίξει με τη Μύκονο και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Ερμής-Δόξα. Και ο νικητής που θα προκύψει από το νέο ζευγάρι θα παίξει με τον Πανιώνιο στα play off.

To σύστημα στα play off και το Final Four

Στα play off τα ζευγάρια είναι κλασικά 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Μετρούν τα αποτελέσματα στην κανονικής περιόδου και είναι 1-1, η σειρά best of five. Αν κάποια ομάδα είναι στο 2-0, τότε η σειρά θα κριθεί στις 4 νίκες.

Φέτος θα έχουμε ξανά Final Four για τον πρωταθλητή και την άνοδο. Οι κορυφαίοι 4 της βαθμολογίας θα πάνε στο Final Four. Ο νικητής του 1-2 θα ανέβει κατευθείαν, ενώ ο ηττημένους του ζευγαριού θα παίξει με όποιον επικρατήσει από το σταύρωμα 3-4 για να αποφασιστεί η δεύτερη ομάδα που θα πάει στην Basket League.

Tα αποτελέσματα

Μεγαρίδα-Μίλων 83-99

Παπάγου-Χαρίλαος Τρικούπης 85-66

Αμύντας-Ελευθερούπολη 96-74

Πανερυθραϊκός-Ερμής Σχηματαρίου 82-88

Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-72

Μύκονος-Αίας Ευόσμου 62-84

Δόξα Λευκάδας-Ηρακλής 71-79

Πανιώνιος-Έσπερος Λαμίας 70-64

Η κατάταξη

Πανιώνιος 22-8 Ελευθερούπολη 19-11 Μίλωνας 19 -11 ΝΕ Μεγαρίδας 19-11 Ηρακλής 19-11 Κόροιβος 16-14 Ερμής Σχηματαρίου 16-14 Δόξα Λευκάδας 14-16 ΑΣ Παπάγου 14-16 ΑΟ Μυκόνου 14-16 Έσπερος Λαμίας 13-17 Πανερυθραϊκός 13-17 Αίας Ευόσμου 11-19 Ψυχικό 11-19 Αμύντας 10-20 Χαρίλαος Τρικούπης 10-20

Τα φύλλα αγώνα

ΝΕ Μεγαρίδος-Μίλων 83-99

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 38-38, 51-62, 83-99

Νεανική Εστία Μεγαρίδας (Μάνταλος): Μπράντφορντ 27 (4), Γκάτζιας 15, Ζαραϊδώνης, Τσόχλας 5 (1), Κοκορέλης 11 (3), Καλλινικίδης 2, Αρνόκουρος 12, Γερομιχαλός 11 (1), Αναστασόπουλος, Γκιούλης.

Μίλων (Κουρής): Μπράιαντ 26 (3), Σκορδίλης 17, Πετρίδης, Μελισσαράτος 2, Μοτσενίγος 6 (2), Μπαρτ 23 (5), Ζούμπος, Δημάκος 8 (2), Κανονίδης 17 (3).

Παπάγου-Χαρίλαος Τρικούπης 85-66

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 39-33, 65-53, 85-66

Παπάγου (Καρακώστας): Γκρίφιν 24 (4), Καρακώστας 13 (3), Κυριλής, Σταματίου 4, Τουλιάτος, Κόης 16 (1), Κασαπίδης, Ματσάγγος 8 (2), Γουίλιαμς 8, Σανδραμάνης 12 (1), Γάργαλης.

Χαρίλαος Τρικούπης (Μούτσιος): Χένρι 6, Γκλάσπερ 14 (1), Αρφαράς, Παγούρας, Τσουργιάννης 2, Σιδηροηλίας 11, Στράτος, Σάμαρτζιτς 13 (1), Σταματογιάννης 10 (2), Νάνος, Ζαρκαδούλας 7 (1).

Αμύντας-Ελευθερούπολη 96-74

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 40-41, 73-60, 96-74

Αμύντας (Ζούπας): Καμπούρης 13 (3), Μπιλάλης 2, Δαμιανός 2, Σιούντρης 11 (1), Γκρέκας 13 (1), Βαρδιάνος 8 (2), Κορκόντζελος, Πίτερσον 11 (5), Γκάτζο 5 (1), Μπέλη 11, Γουίλσον 17 (2), Μπολδόγλου 3.

Ελευθερούπολη (Παπαδόπουλος): Άλεν 14 (1), Στυλίδης, Καμπουρίδης 17, Ιατρίδης 14 (2), Λογοθέτης, Μαστόρος 14 (2), Κουρτίδης 3 (1), Τσέλλος 9 (3), Καλογερίας 1.

Πανερυθραϊκός-Ερμής Σχηματαρίου 82-88

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 42-40, 63-65, 82-88

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Τσρνιτς 13 (3), Νικολαΐδης 11 (1), Καλλιανιώτης, Κουφόπουλος 4, Τσουργιάννης 2, Μπρούερ 20 (2), Μπαζίνας, Σαμοντούροβ 4, Κουρουπάκης 9, Αθηναίου 19 (4).

Ερμής Σχηματαρίου (Οικονόμου): ΜακΚίσικ 25 (2), Γράβας 12 (2), Ιωάννου, Κωστόπουλος 5 (1), Μπολάτογλου 5 (1), Αγγελή, Μαργέλης 2, Τσουκουεμέκα 15, Γερομιχαλός 15 (2), Ζορμπάς 2, Μητσιμπόνας 5 (1).

Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-72

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 38-39, 52-53, 73-72

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπανικολάου 10 (1), Μπερκ 10 (2), Τοπάλι, Ρος 11 (3), Διαμαντάκος 12, Οικονομόπουλος 7 (1), Αθανασούλας 15 (5), Μπαλός 8.

Κόροιβος Αμαλιάδας (Λιόγας): Ναυπλιώτης 4, Νοέας 6 (1), Γεωργαλάς 5, Καρράς 2, Αλεξάντερ 16 (4), Δερμιτζάκης 2, Καλαϊτζάκης 4 (1), Πόζογλου 8, Καραγεωργίου 8 (2), Τσίπας 17 (2).

Μύκονος-Αίας Ευόσμου 62-84

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-48, 46-70, 62-84

Μύκονος (Τσάμης): Σταμάτης 8, Πένο, Καψαλός 4, Καμάρας 11, Πρίφτης, Πετράκης 4 (1), Σταυρακούκας 7, Βοϊτσιεχόβσκι 13, Παύλος, Ευστρατίου 15.

Αίας Ευόσμου (Μπούτσκος): Ετιέν 8 (1), Βίκτορ 11, Αμπατζάς 10 (3), Κωνσταντινίδης 2, Παπαδόπουλος 5 , Ναούμης 12 (3), Πετράκης 8 (2), Πετανίδης 18, Γαρέζος 7, Μαλέλης 3 (1).

Δόξα Λευκάδας-Ηρακλής 71-79

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 30-40, 53-57, 71-79

Δόξα Λευκάδας (Καλαμπάκος): Ντόναλντσον 12, Ερμείδης 8, Γοργόνης 11 (1), Ναούμης, Σαχπατζίδης 11, Σκουλίδας 14 (3), Ευσταθιάδης 7 (1), Βουλγαρόπουλος 8, Μερμίγκης.

Ηρακλής (Κακιούσης): Παπαρέγκας 5 (1), Σοκ 5, Αλτίνης, Πουλιανίτης, Πράπας 7, Μαλέσεβιτς 25 (1), Σπρίντζιος, Κάρι 8, Κώττας 6, Σαρικόπουλος 4, Μαστρογιαννόπουλος 19 (1).

Πανιώνιος-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 70-64

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 34-33, 46-51, 70-64

Πανιώνιος (Λυκογιάννης): Σκάνδαλος 3 (1), Μιλεντίγεβιτς 12 (2), Παπαδιονυσίου 21 (5), Χάρις, Χάλαρης 3, Κακλαμανάκης 15, Βουγιούκας 1, Βαφειάδης 4 (1), Ντέιβις 6 (2), Γκίκας 5 (1).

Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Φύτρος 6 (2), Προίσκος, Νικολαΐδης 3 (1), Λιάπης 4 (1), Μανοΐλοβιτς 3 (1), Αλεξιάδης 17 (2), Τζόρτζεβιτς 16 (2), Λεγκίκας, Παπαντωνίου 9 (1), Ξύδης, Ιωάννου 6.