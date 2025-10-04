Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72: Πήρε το «θρίλερ» στην πρεμιέρα
Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, αφού επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 73-72. Η Σοφία Γιαπιτζόγλου έκανε τη διαφορά για τις γηπεδούχες, σημειώνοντας 15 πόντους με 4/8 τρίποντα και οκτώ ριμπάουντ.
Για τον ΠΑΟΚ κορυφαία ήταν η Ντάνι Ουίλιαμς με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ. Το παιχνίδι είχε δραματικό φινάλε με την Κριστίν Μουρ να ευστοχεί σε μια βολή στα 3 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα, χαρίζοντας την νίκη στον Πανσερραϊκό.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 37-29, 52-48, 73-72
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπεκι 14(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Τσινασλανίδου, Πιπλς 2, Κουβόρντε 5(1), Μουρ 13(2), Ρόσνιεκ 16(2), Γιαπιτζόγλου 15(4).
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού, Ουίλιαμς 24(3), Γιαννούδη, Ράτζα 4, Μάμπρεϊ 13(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 7(1).
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Σάββατο 4/10
- Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72
Κυριακή 5/10
- 13.00 Πρωτέας Β. - Ολυμπιακός
- 13.00 Αμύντας - Νέα Ιωνία
- 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα - Ανόρθωση Βόλου
- 19.45 Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός
Κατάταξη
- Πανσερραϊκός 1-0
- ΠΑΟΚ 0-1
- Πρωτέας Βούλας -
- ΠΑΣ Γιάννινα -
- Αθηναϊκός -
- Αμύντας -
- Νέα Ιωνία -
- Παναθηναϊκός -
- Ανόρθωση Βόλου -
- Ολυμπιακός -
- Παναθλητικός Συκεών -
