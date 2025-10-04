Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, ο Πανσερραϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 73-72.

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, αφού επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 73-72. Η Σοφία Γιαπιτζόγλου έκανε τη διαφορά για τις γηπεδούχες, σημειώνοντας 15 πόντους με 4/8 τρίποντα και οκτώ ριμπάουντ.

Για τον ΠΑΟΚ κορυφαία ήταν η Ντάνι Ουίλιαμς με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ. Το παιχνίδι είχε δραματικό φινάλε με την Κριστίν Μουρ να ευστοχεί σε μια βολή στα 3 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα, χαρίζοντας την νίκη στον Πανσερραϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 37-29, 52-48, 73-72

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπεκι 14(2), Αλεξιά 2, Δούρβα 6(2), Τσινασλανίδου, Πιπλς 2, Κουβόρντε 5(1), Μουρ 13(2), Ρόσνιεκ 16(2), Γιαπιτζόγλου 15(4).

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού, Ουίλιαμς 24(3), Γιαννούδη, Ράτζα 4, Μάμπρεϊ 13(3), Παπαϊωάννου, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 7(1).

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σάββατο 4/10

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 73-72

Κυριακή 5/10

13.00 Πρωτέας Β. - Ολυμπιακός

13.00 Αμύντας - Νέα Ιωνία

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα - Ανόρθωση Βόλου

19.45 Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός

Κατάταξη