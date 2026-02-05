Έκπληξη στην... έκπληξη ήταν η φάση των «32» του Youth League με τεράστια να ονόματα να βγαίνουν νοκ-άουτ από την ευρωπαϊκή διοργάνωση των Νέων.

Το τρόπαιο του UEFA Youth League φιγουράρει στο μουσείο του Ολυμπιακού καθώς οι Νέοι της ομάδας το 2024 έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που το κατακτά και συνδυάστηκε με το Conference League από τους άνδρες, γράφοντας ιστορία στη χώρα μας.

Αν και τα «μωρά» του Σίμου ξεκίνησαν δυναμικά τη φετινή διοργάνωση, εν τέλει δεν κατάφεραν να κλείσουν ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση, ωστόσο στους «32» του θεσμού δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Για την ακρίβεια, τα ονόματα που έμειναν εκτός έκαναν τους πάντες να στρέψουν το βλέμμα τους στο Youth League.

Ακαδημίες που ανήκουν στην ελίτ, ρόστερ που περιέχουν παίκτες που βρίσκονται και στην Κ19 και στους άνδρες, τέθηκαν νοκ-άουτ από κλαμπ-έκπληξη, σοκάροντας το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι άδικα. Το Gazzetta κάνει τη δική του ξενάγηση στα ματς του τελευταίου διημέρου και σας παρουσιάζει ποιες ομάδες πέρασαν στους «16» της διοργάνωσης.

Ζίλινα - Λίβερπουλ 2-1

Η ακαδημία της Ζίλινα είναι μία ξεχωριστή περίπτωση στο UEFA Youth League. Το γεγονός ότι είναι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης δεν αποτελεί τόσο μεγάλη έκπληξη καθώς τόσο πρόπερσι όσο και το 2021/22, η σλοβάκικη ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και να μείνει εκτός στα πέναλτι από Κοπεγχάγη και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα έχοντας αφήσει εκτός ομάδες όπως η Ντόρτμουντ και η Ίντερ.

Φέτος, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Σέλμπουρν και του Ερυθρού Αστέρα, βρέθηκε απέναντι στη Λίβερπουλ του Ρομπ Πέιζ. Αν και ο Μόρισον έβαλε μπροστά στο σκορ τον αγγλικό σύλλογο μόλις στο 4ο λεπτό, η Ζίλινα βρήκε τον δρόμο προς την ανατροπή και χάρη στα τέρματα των Μπζντιλ (35') και Κόσα (65') επικράτησε με 2-1 και πέταξε εκτός τους «κόκκινους».

Λέγκια Βαρσοβίας - Άγιαξ 2-1

Ένα δείγμα γραφής από τη Λέγκια Βαρσοβίας το πήραμε καθώς ήταν η ομάδα που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο γύρο από το μονοπάτι των πρωταθλητών, αφού νωρίτερα είχε πετάξει εκτός διοργάνωσης τη Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 6-3. Με δύο νίκες κόντρα στον Δικέφαλο, οι Πολωνοί πέρασαν στους «32» και εκεί έπεσαν πάνω στον Άγιαξ.

Το... εργοστάσιο ταλέντων και από τις κορυφαίες ακαδημίες που έχει προσφέρει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σπουδαίες προσωπικότητες. Ωστόσο το μέγεθος των Ολλανδών δεν ήταν αρκετό για να λυγίσει τους Πολωνούς, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 43ο λεπτό με τον Πτσέλκα και διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Ρουσκιεβιτς στο 53'. Ο Τέουσεν απλώς μείωσε στο 73ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με τους Ολλανδούς να μένουν εκτός συνέχειας.

Μακάμπι Χάιφα - Μπαρτσελόνα 2-2 (3-1)

Αναμφίβολα από τα μεγαλύτερα... μπαμ αν όχι το μεγαλύτερο σε αυτή τη φάση του Youth League. Η κάτοχος του τίτλου, Μπαρτσελόνα (είδαμε τη δυναμική της κόντρα στον Ολυμπιακό στο League Phase) τέθηκε νοκ-άουτ από την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Μακάμπι Χάιφα. Μία ομάδα που έφτασε αήττητη μέχρι τους «32» αποκλείοντας την Αούστρια Βιέννης και τη Ναντ (επίσης δύναμη σε αυτές τις κατηγορίες).

Η Μπαρτσελόνα ήταν εκ των φαβορί και για το φετινό τρόπαιο όμως λογάριαζε χωρίς την ταλαντούχα φουρνιά της Μακάμπι, η οποία έκανε την ολική ανατροπή στο αυτογκόλ του Γκάιστ στο 39' χάρη στα τέρματα των Λούσκι (69') και Καράγκουλα (81'), ωστόσο η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι καθώς ο Φερνάντεζ ισοφάρισε στο 90+1'. Οι Ισραηλινοί είχαν τον 17χρονο Γκολένκοφ παρών για να πιάσει τα τρία (του γιου του Κλάιφερτ ανάμεσα τους) από τα τέσσερα πέναλτι (!) και να χαρίσει μία μεγάλη στιγμή για την ομάδα με τελικό σκορ 3-1.

Ελσίνκι - Μάντσεστερ Σίτι 3-3 (5-4)

Και εδώ είναι ο λόγος που παραπάνω δεν αναφέραμε ότι ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν το μεγαλύτερο σοκ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Γιατί πολύ απλά, το ίδιο συνέβη και στη χιονισμένη Φινλανδία όπου το καμάρι της χώρας, η Ελσίνκι «ξέρανε» τη Μάντσεστερ Σίτι στη διαδικασία των πέναλτι και πέρασε στην επόμενη φάση, έχοντας ήδη εντυπωσιάσει κόντρα σε Γιονάβα, Τραμπζονσπόρ και Γκενκ (πέρασε από όλες αήττητη).

Επόμενο θύμα, λοιπόν, ήταν οι «πολίτες». Η ομάδα του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Καλαμαριάς και της ΑΕΚ, Περπαρίμ Χετεμάι παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν ένα ματς-διαφήμιση για το Youth League. Τρεις φορές προηγήθηκε η Ελσίνκι με Παλμούλα (12'), αυτογκόλ από Μπρέιθγουεϊτ (39') και Μέρο (66'), άλλες τόσες ισοφάρισε η Σίτι με Γκρέι (17'), Χέσκεϊ (52') και Βάρχουστ (71'). Μάλιστα ο δεύτερος σκόραρε στο ριμπάουντ από την απόκρουση του πέναλτι του.

Ωστόσο δεν ήταν αυτός που αστόχησε στη «ρώσικη ρουλέτα» αλλά ο Κίαν Νομπλ, με αποτέλεσμα η Ελσίνκι να νικήσει με 5-4 και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Το επόμενο βήμα είναι η κλήρωση της Παρασκευής (6/2) εκεί όπου οι 16 καλύτερες ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα για να μάθουν τη διαδρομή τους μέχρι τον μεγάλο τελικό του Youth League. Ελληνικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, όμως οι ομάδες που θα δηλώσουν παρών είναι οι: Τσέλσι, Μπενφίκα, Μπριζ, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μακάμπι Χάιφα, Μπέτις, Ελσίνκι, Αλκμάαρ, Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Λέγκια Βαρσοβίας και Ζίλινα.