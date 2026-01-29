Να σας ζήσει, Ιωάννη!
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ζει μία από τις πιο φωτεινές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Πέρα από τον ρόλο του σχολιαστή στο Gazz Floor powered by Novibet, κρατά πλέον στα χέρια του τον πιο σπουδαίο ρόλο απ’ όλους, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας βιώνοντας την απόλυτη χαρά.
Η σύζυγός του, Ναυσικά, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, κάνοντας τα πρώτα βήματα στη δημιουργία της δικής του όμορφης οικογένειας.
Ολόκληρη η οικογένεια του Gazzetta στέλνει στον Ιωάννη και τη Ναυσικά τις πιο θερμές ευχές της για το χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας με υγεία και να είναι πάντα καλότυχο!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.