Να σας ζήσει, Ιωάννη!

H οικογένεια του Gazzetta στέλνει τις θερμότερες ευχές της στον Ιωάννη Παπαπέτρου και τη σύζυγό του, Ναυσικά, για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ζει μία από τις πιο φωτεινές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Πέρα από τον ρόλο του σχολιαστή στο Gazz Floor powered by Novibet, κρατά πλέον στα χέρια του τον πιο σπουδαίο ρόλο απ’ όλους, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας βιώνοντας την απόλυτη χαρά.

Η σύζυγός του, Ναυσικά, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, κάνοντας τα πρώτα βήματα στη δημιουργία της δικής του όμορφης οικογένειας.

Ολόκληρη η οικογένεια του Gazzetta στέλνει στον Ιωάννη και τη Ναυσικά τις πιο θερμές ευχές της για το χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας με υγεία και να είναι πάντα καλότυχο!