Διαβολοβδομάδα για τους… αντιπάλους του!

Μετά την εμφατική επιστροφή στις νίκες, ο Παναθηναϊκός θέλει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα της Euroleague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο «T-Center» (21:15) για την 17η στροφή της Euroleague.

Ο «μαραθώνιος» είναι αμείλικτος με συνεχείς προκλήσεις και δεν επιτρέπει συναισθηματισμούς. Δεν επιτρέπει σε μία ομάδα ούτε να ενθουσιάζεται υπερβολικά από μία νίκη, ούτε αντίστοιχα να απογοητεύεται υπερβολικά από μία ήττα.

Αυτό το έχει πει αρκετά χρόνια πίσω ο Δημήτρης Ιτούδης όταν ήταν στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό εξηγώντας τις απαιτήσεις της Euroleague, με τους «πράσινους» να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον άλλοτε προπονητή τους με στόχο να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους στην τελευταία διαβολοβδομάδα της χρονιάς, έχοντας μόλις επιστρέψει στις νίκες με το 77-81 επί της Φενέρ στην Πόλη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που προερχόταν από δύο ήττες και κυρίως κακές εμφανίσεις με Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, αντέδρασε και μάλιστα με σκληρό τρόπο, κάνοντας επίδειξη χαρακτήρα στο «σπίτι» της φορμαρισμένης πρωταθλήτριας Ευρώπης του Σάρας Γιασικεβίτσιους που είδε το σερί της 6/6 να σταματά από το «τριφύλλι».

Η άμυνα ήρθε σε πρώτο πλάνο και κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό και μετά το κακό του διάστημα στο παιχνίδια, στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου όταν δέχθηκε σερί 11-0, με Ναν, Χουάντσο, Σλούκα και Γκραντ να είναι μπροστάρηδες στις δύο πλευρές του παρκέ για να έρθει η νίκη που ανέβασε τους «πράσινους» στο 10-6 και την ψυχολογία σε υψηλό επίπεδο.

Ακολουθεί άλλη μία απαιτητική αποστολή απέναντι στην πρωτοπόρο και εξαιρετικά ποιοτική Χάποελ του Ιτούδη, η οποία έρχεται στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ 12-4 μετά το 84-78 επί του Ερυθρού Αστέρα στην Ιερουσαλήμ κι είναι η πιο αποτελεσματική εκτός έδρας ομάδα (6-2).

Οι «πράσινοι» έχοντας ανακτήσει την ψυχολογία τους με ένα κατάμεστο γήπεδο στο πλευρό τους είναι έτοιμοι για το 2/2. Στο 1.83 να επικρατήσουν με προβάδισμα από το πρώτο 20λεπτο.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας παίζει σταθερά ο Σλούκας που έκανε άλλη μία ηγετική εμφάνιση στην Πόλη, με τέταρτο σερί ματς με 7+ ασίστ. Στο 1.95 οι Over 6.5 ασίστ του αρχηγού.

Στην αντίπερα όχθη σε φόρμα βρίσκεται ο Οτούρου που έχει 4/5 τελευταία ματς με 18+ πόντους και 7+ ριμπάουντ. Στο 1.87 το combo Over 21.5 πόντων και ριμπάουντ στο ΟΑΚΑ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

