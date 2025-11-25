Παναθηναϊκός-Παρτίζαν: «Βομβαρδισμός» από την περίμετρο

Σκοτεινή εποχή για την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς που κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό.

Οι απανωτές ήττες έχουν φέρει πρωτόγνωρη γκρίνια για ομάδα του Ζοτς και τον πρώτο διχασμό στις ημέρες της θητείας του καθώς ένα κομμάτι της διοίκησης πιστεύει ότι ο GOAT είναι ο κυρίως υπεύθυνος για την εικόνα αυτή. Οι Σέρβοι έρχονται στο ΟΑΚΑ γνωρίζοντας ότι απλά ”πρέπει”. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για να γυρίσει ο διακόπτης τους. Και αυτό τους κάνει πιο επικίνδυνους απόψε για τον Παναθηναϊκό.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Οι πράσινοι έχουν τα δικά τους προβλήματα με τη συσσώρευση τραυματισμών όμως με την προσθήκη του Φαρίντ παίζουν σαφώς καλύτερα και πλέον οφείλουν να βελτιώσουν την άμυνα τους για ανεβάσουν την ποιότητα του παιχνιδιού τους στο επίπεδο που υπαγορεύει η αντίστοιχη του ρόστερ τους. Η Παρτίζαν έχει τεράστια αμυντικά προβλήματα και οι γηπεδούχοι θα δουλέψουν την έξτρα πάσα που μπορεί να τους εξασφαλίσει πληθώρα ελεύθερων εκτελέσεων από την περίμετρο. Οι παίχτες του Άταμαν, ειδικά οι Ρογκαβόπουλος και Ναν, μπορούν να έχουν μια παραγωγική βραδιά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Super Ενισχυμένη με Ναν 4+ εύστοχα τρίποντα και Ερνανγκόμεθ 7+ ριμπάουντ στο 7.50 από 6.50

Το τριφύλλι έχει τα δικά του κενά στο αμυντικό κομμάτι και πρέπει να προσέξει παίζοντας με έναν αντίπαλο που έχει αρκετό ταλέντο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι σε εξαιρετική κατάσταση ενώ οι Πάρκερ-Μαρίνκοβιτς επέστρεψαν, δίνοντας άλλο βάθος στο οπλοστάσιο των φιλοξενούμενων. Η Παρτίζαν παίζει πιο ορθολογικά στο μισό γήπεδο πλέον με τον Καλάθη και είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει με τον Ουάσινγκτον, παίζοντας επάνω στα γκαρντ των πρασίνων.

Αναμένουμε μια παραγωγική αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει αρκετά την άμυνα του κρατώντας τους Σέρβους κάτω από τους 85 πόντους για να επικρατήσει.

Bet Builder με Kendrick Nunn Πόντοι 20+ και Jerian Grant Πόντοι 5+ σε απόδοση 2.28 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

