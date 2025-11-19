Απόλλων Σμύρνης: General Manager ο Μάκης Νικολαΐδης

General Manager στον Απόλλωνα Σμύρνης θα είναι ο Μάκης Νικολαΐδης, με την ομάδα να ανακοινώνει τη συνεργασία.

Σημαντική κίνηση για τον Απόλλωνα Σμύρνης που αγωνίζεται πλέον στη National League 2. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάκη Νικολαΐδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager.

Σαν παίκτης αγωνιζόταν ως small forward και shooting guard, ενώ στην καριέρα του έχει περάσει τα περισσότερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Μάλιστα στην Ένωση έπαιξε τρεις διαφορετικές περιόδους. Από το 1996 μέχρι το 1999, το 2006-07, αλλά και από το 2009 μέχρι το 2011. Εξαιρετικός σουτέρ όταν πατούσε παρκέ.

Το τμήμα Μπάσκετ του Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1891 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάκη Νικολαΐδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager της ομάδας μπάσκετ.

Ο Μάκης Νικολαΐδης αποτελεί μια σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ, με μακρά και επιτυχημένη πορεία στα παρκέ.

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 1978 και με ύψος 2,01 μ., αγωνίστηκε επί σειρά ετών στις θέσεις Shooting Guard και Small Forward, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα με την αγωνιστική του ποιότητα και το αξιόπιστο περιφερειακό του σουτ.

Έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ελληνικές και κυπριακές ομάδες, μεταξύ των οποίων:

ΑΕΚ

Άρης Θεσσαλονίκης

Μαρούσι

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

Βιρτους Μπολόνια

Α.Ο. Τρίκαλα

Αιγάλεω

Ολυμπια Λάρισας

Καβάλα

Απόλλων Λεμεσού

καθώς και σε άλλους συλλόγους υψηλού επιπέδου, καταγράφοντας μια καριέρα με σταθερή παρουσία σε Α1, Α2 και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κατάκτηση του EuroCup Challenge με τον Άρη (2003)

Δύο συμμετοχές στο All-Star Game της Basket League

Νικητής στον Διαγωνισμό Τριπόντων (2008)

Πλήθος διακρίσεων για την αγωνιστική του συνέπεια .



Με την εμπειρία, τη γνώση και το κύρος του, ο Μάκης Νικολαΐδης αναλαμβάνει να ενισχύσει τη δομή της ομάδας μας, να οργανώσει και να αναβαθμίσει το αγωνιστικό και διοικητικό μοντέλο,

και να συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα.

Τον καλωσορίζουμε επίσημα στον Απόλλωνα Σμύρνης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει. " Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1891 BASKETBALL "

Χτίζουμε το μέλλον με σταθερά βήματα.