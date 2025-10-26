Ο Γιάννης Μπουρούσης έπαιξε ξανά για την Αναγέννηση Καρδίτσας και βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει του Σύλλα Αιδηψού με 92-57.

Στη τέταρτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της National League 2, η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχθηκε τον Σύλλα Αιδηψού και κατάφερε να σημειώσει μία άνετη νίκη με 92-57, στην προσπάθειά της στην τέταρτη Εθνική κατηγορία.

Το όνομα ωστόσο το οποίο ξεχώρισε στο φύλλο αγώνα, δεν είναι άλλο από αυτό του Γιάννη Μπουρούση. Ο 41χρονος σέντερ, όπως είχε κάνει και πριν από μερικές εβδομάδες, έπαιξε στο παιχνίδι και βοήθησε με τον τρόπο την ομάδα στην οποία κατέχει και διοικητικό ρόλο.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 5 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 46-31, 64-45, 92-57

Αναγέννηση Καρδίτσας (Κρομμύδας): Τσιλούλης 20(3), Ψύρρας 11(3), Παππάς 20(3), Μονταλ 6, Μικές, Χαβουτσάς 6, Μπουρούσης 5, Μοσχόπουλος 4, Πανταζής 4, Αναστασόπουλος 11, Τσούκας 2, Δατσιάδης 3(1).

Σύλλας Αιδηψού (Ζαρονικόλας): Τσούμας 16(2), Κοχλιαρίδης 8(1), Ρούζιος 7, Κιαπέκος 6, Δελεντζές 6, Λιάκος 10, Χασιώτης 4, Κεφαληνάκης.