Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ ξαναφοράει τα μπασκετικά του παπούτσια για λογαριασμό του Ρεθύμνου Cretan Kings, 7 χρόνια μετά την απόσυρσή του.

Το Ρέθυμνο Cretan Kings ανακοίνωσε την επιστροφή του Πέτγουεϊ στα παρκέ για λογαριασμό της ομάδας.

Γνωστός στο ελληνικό κοινό, ο 40χρονος είχε πρωτοέρθει στη χώρα μας το 2009 για να αγωνιστεί στον Ηλυσιακό. Στη συνέχεια πέρασε δύο χρονιές στο Ρέθυμνο (2011-2013), μέχρι να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό (2013-2015). Πέρασμα έκανε και από τον Άρη το 2017.Με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2015.

Παντρεύτηκε στην Ελλάδα και μετακόμισε στην Κρήτη, όπου και διαμένει μόνιμα. Το τελευταίο του επαγγελματικό συμβόλαιο ήταν με τη Σβιταβί της Τσεχίας, όταν και ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του το 2018.

Τώρα ο πάουερ φόργουορντ επιστρέφει για να βοηθήσει το Ρέθυμνο να κάνει το παραπάνω βήμα στη National League 2. Η ομάδα τον ανακοίνωσε με ένα πολύ υποσχόμενο μήνυμα: «He is back».