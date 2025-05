Ο Γκόρντον Χέρμπερτ είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Καναδά, με τον πολύπειρο κόουτς να αναλαμβάνει το νέο του πόστο από το 2026.

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ επιστρέφει στο μπάσκετ της FIBA, με τον έμπειρο κόουτς της Μπάγερν να ανακοινώνεται από την Εθνική ομάδα του Καναδά!

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία του Καναδά ανακοίνωσε την Πρωτομαγιά (1/5) την πρόσληψη του Γκόρντον Χέρμπερτ, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντά από το καλοκαίρι του 2026, ως διάδοχος του Τζόρντι Φερνάντεθ.

Ο Χέρμπερτ είχε σπουδαία πορεία με την Εθνική Γερμανίας, καθώς την οδήγησε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023 και στην τέταρτη θέση στους Ολυμπιακού Αγώνες του 2024. Ο Καναδός τεχνικός είχε καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του ως βοηθός προπονητή στη σεζόν 2001/02, όπως και από το 2018 έως το 2021.

We're excited to announce that Gordie Herbert has been named the next head coach of the Senior Men’s National Team.



The Penticton, B.C., native will officially assume the role in the summer of 2026.



Read More 🔗:https://t.co/y0KLR2arkz