Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Νίκου Παππά διοργανώθηκε η εκδήλωση κατά των διακρίσεων, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε σε έναν... διαφορετικό και ενδιαφέρον αγώνα μπάσκετ.

Στην μια όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Νίκου Παππά, έδωσε το «παρόν» ο φόργουορντ του «τριφυλλιου», Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός «άσος» παραβρέθηκε στην εκδήλωση παίζοντας μάλιστα και αγώνα μπάσκετ σε αμαξίδιο, προσφέροντας χαμόγελα σε συμπαίκτες και αντιπάλους, δίνοντας το δικό του μήνυμα κατά των διακρίσεων.

Το «παρόν» επίσης έδωσαν μεταξύ άλλων οι Λάκης Λαζόπουλος, Γιάννης Βρούτσης, Χάρης Δούκας και Σοφία Ζαχαράκη.

«Στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά ο διάλογος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Glenn Micallef με 30 νέους από όλη την Ευρώπη για τη συμπερίληψη μέσα από τον αθλητισμό.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αθλητισμού, του πολιτισμού και της πολιτικής. Ανάμεσα τους ο αθλητής του Παναθηναϊκού Juancho Hernangomez, Έλληνες πρωταθλητές και ολυμπιονίκες, Καλαθοσφαιριστές με αμαξίδιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης».

.@juanchiviris41 attended the "Youth Dialogue with European Commissioner Glenn Micallef" at the Technopolis City of Athens on Tuesday afternoon, organized on the initiative of Member of the European Parliament, Nikos Pappas, based on the inclusivity in sports.



