Νέα μπασκετική στέγη στο Πουέρτο Ρίκο βρήκε ο Ντανίλο Γκαλινάρι, χωρίς όμως να κλείσει την πόρτα του NBA.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι αφού δεν κατάφερε να βρει ομάδα στο NBA, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο Πουέρτο Ρίκο. Ο Ιταλός ψηλός υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βακιέρος Ντε Μπαγιαμόν, όπως επισημοποίησε ο ίδιος με ποστάρισμά του στο twitter.

Ο Γκαλινάρι μάλιστα ευχαρίστησε τον Αρόγιο, που του άφησε την πόρτα ανοιχτή σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση από το NBA για εκείνον. Ενώ δεν έκρυψε την πρόθεσή του να βρεθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση για να ενισχύσει την Εθνική Ιταλίας στο προσεχές EuroBasket.

Ο 36χρονος ψηλός έχει πίσω του καριέρα 14 ετών στο NBA, ενώ πέρσι στα 17 παιχνίδια του με τους Μπακς πέρσι, μέτρησε 2.8 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 9.1 λεπτά.

It is with great pleasure that I prepare for a new important challenge with the @VaquerosBSN jersey. I am grateful to be able to do what I love most, playing basketball and staying close to my family. (…Continue 👇…)

