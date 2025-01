Ο Λεσόρ είδε αγώνα του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο: «Εντυπωσιάστηκα από τη ψυχική και σωματική τους δύναμη»

Ο Ματίας Λεσόρ δεν έκρυψε το πόσο πολύ εντυπωσιάστηκε από τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο που παρακολούθησε δια ζώσης.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» που συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο κόντρα στον Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα μία μέρα νωρίτερα είχε επισκεφθεί την ομάδα και της είχε εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Μετά το τέλος προχώρησε σε μια ανάρτηση θέλοντας να εκφράσει τον θαυμασμό του: «Πήγα να δω την ομάδα με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού σήμερα. Ήταν μια ταπεινή στιγμή και μια στιγμή πλούτου. Για πρώτη φορά παρακολούθησα μπάσκετ με αμαξίδιο! Το απόλαυσα και πραγματικά εμπνεύστηκα και εντυπωσιάστηκα από το πώς παλεύουν και πόσο δυνατοί είναι ψυχικά και σωματικά! Υπέροχη εμπειρία!!» ανέφερε στην ανάρτησή του.

