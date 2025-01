Ο Πάου Γκασόλ και ο Μάικ Σιζέφσκι θα μπουν στο Hall Of Fame της FIBA στις 17 Μάη.

Με σπουδαία ονόματα είναι η κλάση του 2025 για το Hall Of Fame της FIBA. Στο Hall Of Fame θα μπει ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ και πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Λέικερς, Πάου Γκασόλ. Μαζί του ο σπουδαίος Μάικ Σιζέφσκι που έγραψε τη δική του ιστορία σαν head coach της Τeam USA αλλά και στο NCAA με το Duke.

Η τελετή θα λάβει χώρα στις 17 Μάη στο Μπαχρέιν. Μαζί με Γκασόλ και Σιζέφσκι, θα μπουν οι Στάλεϊ, Μπάιλε, Μπόγκουτ, Μπορέλ, Ελ Κατίμπ, Πινιτσέιρο και Ραντοβάνοβιτς.

Δείτε την ανακοίνωση της FIBA

