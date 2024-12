O Mάικ Μπράουν... κόλλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Κινγκς επί των Τζαζ.

Οι Κινγκς ήταν εντυπωσιακοί κόντρα στους Τζαζ και επικράτησαν με 141-97. Μάλλον ο Μάικ Μπράουν ήταν τόσο ενθουσιασμένος που... κόλλησε στις δηλώσεις του και επανέλαβε 26 φορές τα ίδια λόγια. Συγκεκριμένα το «after possession». Θέλησε να δείξει πως η ομάδα του έπαιξε με τον σωστό τρόπο σε κάθε κατοχή που είχε. Ίσως να έδωσε παραπάνω έμφαση, αλλα μάλλον το παράκανε.

Πάντως αυτή ήταν και μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της ομάδα του μέσα στη σεζόν, με τους βασιλιάδες να επιζητούν κι άλλη βελτίωση από την τριάδα Φοξ-ΝτεΡόζαν-Σαμπόνις.

Δείτε το video

When exactly do the Kings need to play the right way, Mike Brown? pic.twitter.com/DC9x3k97xB